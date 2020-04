vor 51 Min.

Vandalismus: Unbekannte beschädigen zwei Schulen im Landkreis

Sowohl am Aichacher Gymnasium als auch an der Affinger Realschule treiben Unbekannte ihr Unwesen. Insgesamt liegt der Schaden bei rund 19.000 Euro.

Gleich zwei Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg wurden in den vergangenen Tagen beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden laut Polizei auf rund 1900 Euro.

Zwischen Freitag und Montag kletterten Unbekannte über ein Baugerüst auf das Dach des Deutschherren Gymnasium in Aichach. Dort traten sie mehrere Hülsen der Entlüftungsanlage ab und verursachten somit einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Unbekannte werfen Toliettenfenster in Affing ein

In Affing warfen unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag an der Realschule mit einem Stein ein Toilettenfenster ein. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

