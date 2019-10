vor 28 Min.

Vandalismus: Unbekannte entzünden Feuer in Generationenpark

Einen Schaden von etwa 500 Euro haben bislang Unbekannte im Generationenpark an der Krankenhausstraße in Aindling angerichtet. (Symbolfoto)

Ein Schaden von rund 500 Euro ist durch Vandalismus entstanden. In Aindling gibt es aber noch ein anderes Problem.

Einen Schaden von etwa 500 Euro haben bislang Unbekannte im Generationenpark an der Krankenhausstraße in Aindling angerichtet. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Vorfall vermutlich um den Feiertag Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober herum zugetragen.

Glasscherben und illegale Müllentsorgung in Aindling

Der oder die Täter entzündeten ein Feuer auf einem Holztisch, so dass nun einige Holzlatten ausgetauscht werden müssen. Außerdem beklagt der Markt Aindling die Verunreinigung des Parks durch Glasscherben und illegale Müllentsorgung. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (bac)

