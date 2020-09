vor 47 Min.

Vandalismus am Pfarrzentrum in Aichach

Unbekannte Täter beschädigen am Pfarrzentrum in Aichach ein Tonnenhäuschen und eine Parkplatzbeleuchtung. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben am Pfarrzentrum einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten sie im Verlauf der vergangenen Woche am Pfarrzentrum an der Schulstraße in Aichach ein Tonnenhäuschen und eine Parkplatzbeleuchtung.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (mswp)

