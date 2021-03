15:57 Uhr

Vandalismus an der Aichacher Mittelschule

Unbekannte richten am Wochenende auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach einen Schaden von rund 1000 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang Unbekannte haben am Wochenende auf dem Gelände der Aichacher Mittelschule an der Jahnstraße einen Sachschaden von etwa 1000 Euro angerichtet. Das berichtet die Polizei.

So haben die Täter im Rahmen ihres nächtlichen Streifzugs über das Gelände der Geschwister-Scholl-Mittelschule zwei Laternen aus ihrer Verankerung gerissen, ein Hinweisschild zerstört und Mülltonnen umgeworfen, so die Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Aichach bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8889-11. (bac)

