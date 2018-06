05:30 Uhr

Veitsmarkt-Besucher kommen ins Schwitzen

105 Händler boten beim Veitsmarkt in der Aichacher Innenstadt ihre Waren feil. Warum für zehn von ihnen kein Standplatz mehr frei war.

Die schwülwarmen Temperaturen brachten Besucher des Aichacher Veitsmarktes am gestrigen Sonntag beim Rundgang ins Schwitzen. Zahlreiche Fieranten, die schon viele Jahre nach Aichach kommen, boten zwischen den beiden Stadttoren, in der Hubmannstraße und im Bereich des Tandlmarktes am verkaufsoffenen Sonntag ihre Waren feil.

Laut Karl Heinz Müller von der Stadtverwaltung Aichach konnte an zehn Händler kein Standplatz mehr vergeben werden. „In ganz Schwaben gibt es heute nur zwei Jahrmärkte und da hat so mancher Händler gehofft, hier noch einen Platz zu bekommen. Mit 105 Firanten ist das Limit erreicht. Denn wir müssen Platz an den Geschäftseingängen lassen, die heute auch geöffnet haben“, sagte Karl Heinz Müller. Dass derzeit gerade die Kirschen reifen, konnte man am Stand von Markus Völkel sehen und schmecken. Der Obsthändler aus Wildpoldsried bei Kempten hatte einen riesigen Berg der roten Früchte aufgebaut, zur Freude der Marktbesucher, die auch naschen durften.

Wer rasten wollte, konnte an den Schlemmerständen so manches kulinarische Schmankerl konsumieren. Die Spielzeugstände waren Magnet für kleine Marktbesucher. Die Großen richteten ihr Augenmerk mehr auf Gebrauchsartikel wie Arbeitskleidung, Strohhüte und Schuhe.

Der Veitsmarkt ist einer der drei Aichacher Traditionsmärkte. Der Name des Jahrmarktes dürfte sich vom Heiligen Vitus ableiten, der am 15. Juni seinen Namenstag feiert. Die Stadtpfarrkirche war auch einst St. Vitus geweiht, bevor das Patronat zu Ehren der Gottesmutter umbenannt wurde. (ech)

