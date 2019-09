vor 19 Min.

Verein Ortszeit will Petersdorf mitgestalten

34 Mitglieder wollen das Leben im Dorf verbessern. Wie das gehen könnte, haben sie jetzt bei der Vereinsgründung erklärt

Von Stefanie Brand

Schon vor der Sommerpause war in einer Sitzung des Gemeinderats von der Gründung eines neuen Vereins im Ort die Rede. Am Mittwochabend war es nun so weit: Der Verein mit dem Namen Ortszeit wurde gegründet.

Eine Gruppe von 17 Gründungsmitgliedern hat sich zusammengetan. Zehn Personen bilden fortan den Vorstand. Dazu gehören Martina Scheel, Kathrin Schaller, Klaus Settele, Johanna Ehm, Christina Reinthaler, Regina Kaiser, Yvonne Gaap, Robert Brandner, Franz Froschmeir und Andreas Lamminger. Einen klassischen Vorstand gebe es im Verein Ortszeit nicht, erklärt Klaus Settele. Im Fokus stehen soll der Teamcharakter und weniger die Festlegung fester Funktionen. Eine Arbeitsaufteilung soll es trotzdem geben – und zwar in der ersten Vereinssitzung.

Woher der Name des Vereins rührt, erklären die Vorstandsmitglieder gerne. Zum einen bedeute Ortszeit, sich Zeit für den Ort zu nehmen. Gleichzeitig symbolisiere es eine Gemeinsamkeit, die Zeit, die alle Bürger des Orts gemeinsam haben, nämlich die Ortszeit. Am Mittwochabend wurde jedoch nicht nur das Vorstandsteam festgelegt. Auch über die Satzung wurde abgestimmt. Damit ist der Zweck des Vereins besiegelt: Es geht um das Leben in der Gemeinde und wie es unter den drei Schwerpunkten Soziales, Kulturelles und Bildung gestaltet werden kann.

Klaus Settele sagt: „Ortszeit ist nicht der einzige Akteur in der Gemeinde und möchte niemandem Konkurrenz machen, sondern soll Raum bieten für weitere Aktivitäten im Ort – gerne auch in Kooperation mit bestehenden Vereinen“.

Dass das bereits mit unzähligen Ideen untermauert werden kann, verraten die Vorstandsmitglieder Johanna Ehm und Klaus Settele: Ortszeit wird beispielsweise das Mehrgenerationenmobil betreiben. Im besten Fall löst dieses Bürgermobil nicht nur die Problematik, dass es im Gemeindegebiet nur einen unzureichenden Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr gibt, sondern birgt auch das Potenzial, Tagesabläufe vieler einzelner Bürger effizienter zu gestalten, und das über Generationen hinweg. Das Kita-Mobil, in dem die Kinder zur Kindertagesstätte gebracht und wieder abgeholt werden können, könnte den Eltern Zeit sparen. Auch als Jugend-Taxi könnte das Bürgermobil dienen, um Jugendliche gemeinsam zur Disco, zur Rockfete oder auch zum Fußballtraining zu fahren. Und auch die Senioren im Ort könnten vom Bürgermobil profitieren, wenn regelmäßige Einkaufsfahrten nach Aindling oder Aichach gemeinsam organisiert werden.

Die Umsetzung dieser Idee hat die Vereinsgründung beschleunigt, erklärt Klaus Settele. Inhaltlich jedoch können, sollen und werden noch viele weitere Ideen im Verein Ortszeit ein Forum finden. Das Waldflimmern, ein Open-Air-Kino-Angebot, ein Märchenabend, Vorträge, Kräuterwanderungen, Walk-und-Talk-Angebote, die sportliche Aktivität mit einem Thema kombinieren, ein Beitrag zum Ferienprogramm, ein Wandercafé und „viele weitere Projekte, die für Freude und Lust im Ort sorgen“, wie Klaus Settele erklärt, können zum Thema von Ortszeit werden.

Zudem verstehen sich die Vereinsmitglieder als Reißnagel, der pickst, anstupft, bewegt und so auch verhindern soll, dass die guten Ansätze aus dem Gemeindeentwicklungskonzept in einem schön gebundenen Ordner in der Verwaltung einstauben, erklärt Johanna Ehm und ergänzt: „Gerade im Bereich Kultur und Bildung möchten wir eine Lücke füllen.“ Doch auch Freizeitangebote, wie die Umsetzung eines Dorfteichs, der im Gemeindeentwicklungskonzept dokumentiert wurde, sollen hier Fürsprecher, Engagierte und Macher finden. Mitmachen darf jeder, der sich mit diesen Ideen identifizieren kann oder ganz neue Ideen einbringen möchte. Die Mitgliedschaft ist für Einzelpersonen und Familien möglich. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 25 Euro im Jahr. Auch gibt es die Möglichkeit, als Unternehmen oder Verein eine Fördermitgliedschaft zu unterzeichnen. Die offizielle Eintragung des Vereins sowie die Beantragung der Gemeinnützigkeit folgen in den nächsten Tagen.

