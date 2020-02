07.02.2020

Verein bereitet sich auf 100. Jubiläum vor

Fest beim Krieger- und Soldatenverein Pichlfindet Mitte Juni statt

Beim Krieger- und Soldatenverein im Aindlinger Ortsteil Pichl laufen derzeit die Planungen für die Hundertjahrfeier. Sie findet am Wochenende, 13. und 14. Juni, statt. Regelmäßig trifft sich der Festausschuss des Vereins im Ortsteil, um die Feier organisatorisch vorzubereiten.

Das Programm beginnt am Samstag, 13. Juni, um 17 Uhr am Kriegerdenkmal in Pichl. Dort wird ein Kranz niedergelegt. Danach geht es mit allen Ortsvereinen zur Festhalle im benachbarten Ortsteil Edenhausen. Hier ist in der Stegmannhalle ein zünftiger volkstümlich geprägter Abend geplant. Der Sonntag, 14. Juni, beginnt dann um 6 Uhr mit dem Weckruf der Böllerschützen. Ab 8 Uhr werden an der Festhalle die verschiedenen Gastvereine empfangen, es folgt ein Weißwurstfrühstück. Um 10 Uhr beginnt der feierliche Festgottesdienst mit dem Austausch der Fahnenbänder. Nach diversen Grußworten und Ansprachen gibt es Mittagessen.

Nachmittags gibt es beim Fest des Krieger- und Soldatenvereins Kaffee und Kuchen, für die kleinen Besucher ist eine Hüpfburg aufgebaut. Ab 14 Uhr findet ein Böllerschießen mit mehreren befreundeten Vereinen statt. Ab 15 Uhr werden dann langjährige Mitglieder geehrt. Danach klingt die Hundertjahrfeier allmählich aus. (joki)