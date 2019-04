Verein bleibt unter alter Führung

Einwöchiges Lesefest beginnt am morgigen Sonntag in Schrobenhausen. Es gibt eine Ausstellung, verschiedene Aktionen und viele Begegnungen mit Schriftstellern

Einzelhandel

Was sich Neues in der Aichacher Geschäftswelt tut

Plus Derzeit läuft in zwei Läden der Räumungsverkauf. Ein Geschäft ist an einen neuen Standort umgezogen. Es gibt einige Leerstände in der Stadtmitte.