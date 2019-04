25.04.2019

Verein fördert Jugendchöre

Förderverein Kirchenmusik im Wittelsbacher Land unterstützt weiterhin die Nachwuchsarbeit im Landkreis

Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Kirchenmusik im Wittelsbacher Land berichtete Vorsitzender Karl Moser von einem erfolgreichen Musikjahr 2018. Auch für heuer liegt wieder ein vielversprechendes Programm vor.

Die das gesamte Jahr 2019 andauernde Innenrenovierung der Stadtpfarrkirche bedingt jedoch gewisse Einschränkungen: So fand zum Beispiel die Aufführung von mehreren Kantaten Johann Sebastian Bachs am 6. April in der Kühbacher Pfarrkirche statt.

Chor- und Orchesterleiter Alois Kammerl berichtete von den musikalischen Höhepunkten des vergangenen und den geplanten Terminen des laufenden Jahres. Die Arbeit mit den Jugendchören war auch 2018 ein Schwerpunkt. Mithilfe des Vereins fand unter anderem ein Ausflug nach Wien statt.

Der Verein, der derzeit knapp 80 Mitglieder zählt, war und ist solide finanziert, betonte Schatzmeisterin Annemarie Müller-Heizer. Das bestätigten die beiden Kassenprüferinnen Christine Treffler und Gabriele Baumgartner. Sie beantragten daher die Entlastung des Vorstands.

Unter der Leitung von Rechtsanwalt Horst Thoma wurde zunächst die einstimmige Entlastung des Vorstandes vollzogen und danach die Neuwahl des Vorstands eingeleitet.

Sie brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Karl Moser, Zweiter Vorsitzender ist Nikolaus Thoma. Zum Geschäftsführer wurde Korbinian Pollanka bestimmt. Schatzmeisterin bleibt Annemarie Müller-Heizer, die Kassenprüferinnen sind Gabriele Baumgartner und Christine Treffler. Das Amt der Schriftführerin hat Rita Gruber inne. Zu Beisitzerinnen wurden Maria Grünwald und Anna Kammerl gewählt.

Der wieder gewählte Vorsitzende dankte den Mitgliedern für ihre Arbeit in den vergangenen vier Jahren, besonders den auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Damen, Rita Fürst und Helga Tischinger. (AN)

