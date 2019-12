03.12.2019

Verein plant gediegenes Jubiläum zum 100.

Hollenbacher Kriegerkameradschaft freut sich auf eine Geburtstagsfeier im kleinen Rahmen. Das Kriegerdenkmal ist jetzt renoviert

Von Walter Mika

Die Krieger-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft Hollenbach bereitet sich auf ein besonderes Jubiläum vor. Im kommenden Jahr steht das 100. Jubiläum des Vereins an. Es soll eine gediegene Geburtstagsfeier im kleinen Rahmen werden, wie es jetzt bei der Jahreshauptversammlung hieß. Knapp 30 der 175 Mitglieder waren dafür ins Gasthaus Koller nach Mainbach gekommen. Einige von ihnen erhielten das Ehrenkreuz in Gold oder das Treuekreuz in Silber als Anerkennung für langjährige Mitgliedschaft oder Führungstätigkeit.

Bevor der Erste Vorsitzende Jakob Kulper seinen Bericht abgab, begrüßte er neben den Vereinskameraden die Ehrengäste Johann Härtl und Ulrich Kosub vom Kreisverband der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) Wittelsbacher Land, Hollenbachs Bürgermeister Franz Xaver Ziegler sowie das Ehrenmitglied Johann Bammer. Anschließend erhoben sich die Anwesenden im Gedenken an die seit der letzten Generalversammlung gestorbenen drei Mitglieder Josef Weiß, Georg Engelhart und Ulrich Schulz von den Plätzen.

Kulper blickte in der Versammlung auf die Kameraden- und Soldatenwallfahrt in Maria im Elend bei Baar zurück, an der 14 Vereinsmitglieder teilnahmen. Auch beim 90. Vereinsjubiläum des TSV Hollenbach, beim Drei-Disziplinen-Turnier der TSV Stockschützen und beim Kreisschießen in Kühbach war Hollenbachs Kameradschaft zahlreich vertreten, so Kulper. Im September nahmen sich die fleißigen Vereinsmitglieder Christian Sauerlacher, Karl Katzenschwanz, Rudi Reitmeir, Georg Fehrer, Franz und Jakob Kulper, Michael Brugger mit Unterstützung von Gerda Kulper der Renovierung des Kriegerdenkmales an.

Weil das Denkmal eine Einheit mit der angrenzenden Leichenhalle bildet, wurden die Renovierungsarbeiten auch auf dieses Gebäude ausgedehnt. Sämtliche Holzteile wurden abgeschliffen und mit einer Holzlasur wetterbeständig aufgefrischt. Anschließend erhielt das Gebäude einen weißen Anstrich. Circa 120 Arbeitsstunden leistete der freiwillige Trupp für die Renovierungsmaßnahme. Kulper dankte den Helfern und den zahlreichen Vereinsmitgliedern, die die Kameradschaft bei verschiedenen Anlässen würdig repräsentiert hatten.

Nach den Ausführungen von Schriftführer Ernst Birner und dem Kassenbericht von Friedrich Federlin, der von einer guten Kassenlage sprach, stand der Entlastung des Vorstands nichts im Wege. Jakob Kulper verwies auf die bevorstehende Weihnachtsfeier am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr an gleicher Stelle mit musikalischer Umrahmung von Vertretern der Aichacher Stadtmusikanten.

Das Ehrenkreuz in Gold für mindestens 14-jährige aktive Vorstandstätigkeit überreichten die Kreisverbandsvertreter Hans Härtl und Ulrich Kosub an Friedrich Federlin, Christian Sauerlacher, Günther Schulz und Rudi Reitmeir.

Das Treuekreuz in Silber für 25-jährige Vereinszugehörigkeit nahmen Ludwig Artner, Josef Schmid sen. und Christian Weiß in Empfang.

Themen folgen