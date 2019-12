vor 20 Min.

Vereine gratulieren Kaspar Riedlberger zum 75.

Seinen 75. Geburtstag feierte Kaspar Riedlberger aus Klingen (Stadt Aichach). Er war Initiator zur Gründung des CSU-Ortsverbandes in Klingen. 22 Jahre war er hier Vorsitzender. Die Wanderfreunde leitete er 24 Jahre als Vorsitzender. Riedlberger ist bei beiden Vereinen Ehrenvorsitzender. Was sicher nicht viele vorweisen können. Kaspar Riedlberger ist auch bei den meisten anderen Vereinen in Klingen Mitglied und besucht alle Versammlungen und Veranstaltungen. Bei mehreren Vereinen fungiert er schon seit Jahrzehnten bei Neuwahlen gekonnt als Wahlleiter. Zur Feier waren unter anderem neben CSU und Wanderfreunden auch die Tenniskollegen, seine Schafkopffreunde und die Fitnessstudiokameraden anwesend. Natürlich auch seine Familie nebst sechs Enkelkindern. Für die Unterhaltung sorgte Matthäus „Schapfe“ Mangold mit seiner Quetschn, unterstützt durch die Teufelsgeigencombo. (eu)

