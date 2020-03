vor 55 Min.

Vereine helfen in der Coronakrise

Im Wittelsbacher Land gibt es immer mehr Angebote für Nachbarschaftshilfe beim Einkaufen oder Anderem

Im Wittelsbacher Land gibt es in der Coronakrise noch weitere Angebote für Nachbarschaftshilfe:

Aichach

l Unter dem Titel „Zeller helfen Zellern“ bietet der Heimatförderkreis Griesbeckerzell in dem Aichacher Stadtteil an, für die Risikogruppe älterer oder vorerkrankter Menschen, aber auch für die, die sich unsicher fühlen oder nicht mobil sind, einkaufen zu gehen (Lebensmittel, Haushaltswaren, Medikamente und Ähnliches). Wer Hilfe benötigt kann sich an Bettina Stief wenden, Telefon 08251/50919 oder 0173/4137424.

Aindling

l Der TSV Aindling bietet in der Coronakrise Unterstützung an. Angesprochen sind ältere und vorerkrankte Mitbürger, die Risikogruppen angehören, die keine Angehörigen in der Nähe haben, nicht mehr mobil sind und auf Hilfe angewiesen sind, aber auch Menschen, sie sich wegen der möglichen Ansteckungsgefahr unsicher fühlen. Der TSV bietet an, Lebensmittel, Haushaltswaren und nicht verschreibungsprlichtige Medikante einzukaufen und vor die Haustür zu liefern. Hilfesuchende können sich per Anruf, WhatsApp oder E-mail an Daniel, Telefon 0176/56948646, daniel.tschech@icloud.com, oder Thomas, Telefon 0174/2144568, wenden. Melden können sich auch Leute, die helfen wollen.

l Die Fußballabteilung der DJK Stotzard und die Katholische Landjugend-Bewegung (KLJB) Stotzard wollen in der Pfarrei helfen. Unter dem Titel „Jeder hilft jedem“ bieten sie an, für Angehörige von Risikogruppen in Aindling und seinen Ortsteilen einzukaufen (Lebensmittel, Haushaltswaren und nicht verschreibungspflichtige Medikamente). Wer Hilfe braucht, kann sich per Anruf oder WhatsApp melden bei Lukas Geier, Telefon 0151/19117664, oder Tobias Riemensperger, 0171/2317774, oder per E-Mail an Lukasgeier123@gmail.com oder tobiasriemensperger@gmx.de.

Rehling

heißt eine Initiative der Freien Wähler Rehling. Hilfesuchende, aber auch Hilfswillige können sich bei Ingrid Lindermeir melden: Telefon 08237/959002, Mobil/WhatsApp: 0151/51048052, E-Mail: nachbarschaftshilfe-rehling@gmx.de. Die Helfer besorgen Lebensmittel, Haushaltswaren und nicht verschreibungspflichtige Medikamente, gehen mit dem Hund Gassi und versuchen auch andere Unterstützung zu organisieren.

Todtenweis

l Nach dem Motto „Jung hilft Alt“ will die Landjugend Todtenweis hilfsbedürftige Mitbürger unterstützen. Sie kauft Lebensmittel,k Haushaltswaren und nicht verschreibungspflichtige Medikamente ein und liefert sie direkt vor die Haustür. Wer Hilfe benötigt, kann unter Telefon 0175/6885137 anrufen oder eine WhatsApp-Nachricht schicken sowie eine E-Mail an Vorstandschaft@Landjugend-Todtenweis.de schicken. Ein Mitglied des Vereins meldet sich dann.

