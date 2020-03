18.03.2020

Vereine im Wittelsbacher Land stellen ihre Aktivitäten ein

Das Vermessungsamt in Aichach schließt, Konzerte finden nicht mehr statt. Die Absagen setzen sich fort

Die Absagen wegen der Corona-Krise setzen sich fort. Hier der aktuelle Überblick:

Landkreis

Der Malteser-Treff am Donnerstag, 26. März, in der Caritas-Tagesstätte für psychische Gesundheit in Aichach ist abgesagt.

Das Einsatzleitersymposium der Kreisbrandinspektion am Samstag, 21. März, ist abgesagt.

Aichach

Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Aichach schließt ihr Kundenzentrum auf unbestimmte Zeit. Kontaktaufnahme ist unter adbv-aic-de möglich.

Das Konzert Cubaboarische Tradicional im Pfarrzentrum in Aichach am Sonntag, 26. April findet nicht statt. Die Tickets werden an den Vorverkaufsstellen, wo sie gekauft wurden, zurückgenommen. Laut Mitteilung wird versucht, das Konzert im nächsten Jahr nachzuholen.

Die Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Aichach am Sonntag, 22. März, findet nicht satt.

Die Jahreshauptversammlung des Volkstheaters am 2. April ist abgesagt.

Der TC Aichach sagt die Mitgliederversammlung am 26. März ab.

Die Reservistenkameradschaft Aichach gibt bekannt, dass der Schießstand bei den Feuerschützen in Kühbach geschlossen bleibt.

Die Jagdversammlung Griesbeckerzell am 24. März ist abgesagt.

Aindling

Der VdK-Ortsverband Aindling sagt die Kaffeetreffs am 21. März und 18. April ab.

Die Theaterspieler der KLJB Stotzard sagen ihre Aufführungen ab.

Die Mitgliederversammlung der Liedertafel wird verschoben.

Der für 23. März angekündigte Osterbastelkurs des Gartenbauvereins Pichl wurde abgesagt.

Der Ostermarkt am Ostermontag in Aindling wird abgesagt.

Der Frauenbund Stotzard sagt das Frauenfrühstück am Samstag, 21. März, ab. Auch das Palmbuschenbinden am 3. April findet nicht statt.

Friedberg

Der Bezirk Schwaben hat alle Außensprechtage abgesagt. Das betrifft die Stadt Friedberg am 6. April.

Petersdorf

Die Generalversammlung des Krieger- und Soldatenvereins Petersdorf am 22. März entfällt.

Obergriesbach

Der Gartenbauverein Obergriesbach hat die für 28. März geplante Aktion „Saubere Landschaft“ abgesagt.

Petersdorf

Der SV Almenrausch Willprechtszell sagt bis mindestens 19. April alle geplanten Aktivitäten ab. Das betrifft auch die für 28. März geplante Altpapiersammlung. Der Verein bittet darum, das Material aufzuheben, bis die Sammlung nachgeholt werden kann. Das VG-Schießen wird auf den Herbst verlegt.

Pöttmes

Die Frühjahrsversammlung des Heimat- und Trachtenvereins Pöttmes am 29. März findet nicht statt.

Der Obst- und Gartenbauverein Pöttmes verschiebt die Jahreshauptversammlung vom 27. März. Der „Hoagartn“ am 28. März und das Fischessen am 5. April entfallen.

Der SV Echsheim-Reicherstein sagt die Jahreshauptversammlung am 27. März ab.

Rehling

Die am 23. März geplante Sitzung des Wasserzweckverbandes der Hardhofgruppe fällt aus. Als Nachholtermin ist vorläufig der 20. April geplant. Gleiches gilt für die Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 26. März. Sie soll vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung vier Wochen später nachgeholt werden.

Der Musikverein Rehling hat den Schnuppernachmittag am Sonntag, 22. März abgesagt.

Das „Sabat Mater“ vom Ensemble 12 am 27. März in der Pfarrkirche ist abgesagt. Ersatztermin ist der 16. Oktober.

Abgesagt ist der Seniorennachmittag der KAB am Mittwoch, 1. April.

Das Treffen der Hoagartensänger am 1. April findet nicht statt.

Die Generalversammlung der KAB Rehling, die am 3. April anstand, ist abgesagt. (at)

Schrobenhausen

Konzert von Schmidbauer & Kälberer & Pollina „Süden II“, am 21. März in der Alten Schweißerei Schrobenhausen ist abgesagt. Der Auftritt von Erkan & Stefan wird vom 29. März auf Samstag, 17. Oktober, verschoben. Alle Eintrittskarten (gekaufte ebenso wie gewonnene) behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin und müssen nicht umgetauscht werden.

Todtenweis

Der für Sonntag, 22. März, geplante Seniorennachmittag der Pfarrei Todtenweis findet nicht statt.

Die Jahreshauptversammlung des Frauenbundes ist vom 26. März auf 15. Oktober verschoben.





Die bisherigen Absagen finden Sie hier: Corona: Das Jobcenter schließt, Gottesdienst per Video und Corona: Absagen, Schließungen, Verlegungen

Themen folgen