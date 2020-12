13:02 Uhr

Vereinszentrum auf dem Aichacher Neusa-Gelände ist abgerissen

Plus Zuletzt gab es dort zwei Vereine. Das Neusa-Gelände zählt zu den Perspektivgrundstücken der Stadt Aichach. Seine Zukunft wird Thema einer Klausurtagung sein.

Von Claudia Bammer

Abgerissen ist das Vereinszentrum auf dem Neusa-Gelände, in dem zuletzt noch der Sportverein Türkspor Aichach und der Verein Soziales und kulturelles Begegnungszentrum Türkischer Arbeiter daheim waren. Bürgermeister Klaus Habermann sagt auf AN-Anfrage, energetisch und baulich sei die Nutzung nicht mehr zu vertreten gewesen. Das Neusa-Gelände, auf dem sich auch das Jugendzentrum (Juze) befindet, gilt als ein Perspektivgrundstück der Stadt.

Das Gelände soll laut Habermann gemeinsam mit dem benachbarten San-Depot aufgeplant werden. Dazu ist, wenn die Corona-Pandemie es zulässt, im Spätsommer oder Frühherbst 2021 eine Klausurtagung des Stadtrats vorgesehen. Dann werde es darum gehen, welche Nutzungen zwingend nötig sind und was man sich dort vorstellen kann, so Habermann.

Wo die neue Kita in Aichach entstehen könnte

Zerschlagen haben sich wie berichtet die Pläne, den alten Nähsaal gegenüber des Juzes zur Kindertagesstätte umzubauen. Weil das Gebäude schadstoffbelastet ist, soll es abgerissen werden. Zwischenzeitlich baut die Stadt eine Kinderkrippe in Modulbauweise auf dem benachbarten Neusiedl-Grundstück an der Flurstraße für drei Gruppen. Sie soll neue Betreuungsplätze bieten und zudem die teuren Miet-Container bei der Krippe am Holzgartenweg ablösen. Der Platz, der dort dann frei wird, könnte laut Habermann auch als Standort für die neue, größere Kita in Frage kommen.

