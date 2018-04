00:37 Uhr

Vergnügliches vom Hopfensaft

Christoph Lambertz, David Saam und Res Richter präsentieren im Aichacher Pfarrzentrum Lieder und Geschichten

Von Erich Echter

Unerhörtes und Vergnügliches vom Hopfensaft sangen, spielten und erzählten am Samstag Christoph Lambertz, David Saam und Res Richter im Aichacher Pfarrzentrum. Geboten wurde ein feucht-fröhliches Programm mit viel Musik aus den vergangenen 500 Jahren Reinheitsgebot auf insgesamt 15 Instrumenten, das mehr Publikum verdient gehabt hätte.

Mit Textpassagen ums bayerische Reinheitsgebot stimmte der Zweite Aichacher Bürgermeister Helmut Beck die Besucher auf den Abend ein. Organisiert hatten das Programm die Kulturszene der Stadt Aichach und die drei kleinen Aichacher Brauereien Canada, Boandl-Bräu und Hinterhof Bräu; Kostproben ihres Gerstensaftes wurden den Besuchern kostenlos kredenzt. Warum die Musikanten ins Paartal gekommen waren, kommentierten die beiden Franken Saam und Richter sowie der Altbayer Lambertz denn auch so: „Man hat uns Freibier versprochen.“

Ihr Repertoire umfasste Lieder, die traditionell in Wirtshäusern beim Zechen gesungen wurden. Zur Biergeschichte zitierten sie sogar Aufzeichnungen des römischen Historikers Tacitus über die Germanen: „Als Getränk haben die Germanen ein schauerliches Gebräu, aus Gerste oder Weizen gegoren, ein Gebräu, das dem Wein eine entfernte Ähnlichkeit hat.“

Die römischen Legionäre tranken das Bier der Germanen aber trotzdem gerne. In der Antike sei Bier beliebt gewesen, die alten Babylonier hätten bereits 20 Sorten Bier gebraut, erzählte David Saam. Die drei Musiker frotzelten, das babylonische Sprachgewirr sei gewiss auf das Bier zurückzuführen. Ein kleines Gedicht der Lyrikerin Sarah Kirsch – auf den Gestensaft gemünzt – war ebenso zu hören wie das von Saam komponierte Stück mit dem Titel „Kluck, Kluck“.

Im 19. Jahrhundert habe das Bier staatstragende Bedeutung erhalten, klärten die Musiker das Publikum auf. So gab es im 19 Jahrhundert Bierherzogtümer, in denen ein Bierkönig geherrscht habe. Eigentlich seien das Veranstaltungen gewesen, wo gesoffen und über die Obrigkeit geschimpft wurde. Das zeigten Aufzeichnungen von Studenten aus Jena, die ihren Bierstaat im nahen Ausflugsort mit Spottreden abgehalten haben. Eine miserable und unwürdige Veranstaltung, die im 20. Jahrhundert weiterentwickelt worden sei, so die Musiker. Das Konzept habe zuerst die Bayernpartei und später die CSU übernommen und das Ganze „zum politischen Aschermittwoch“ umbenannt.

Die meisten der vorgetragenen Lieder erzählten von der glückbringenden Wirkung des goldenen Zaubertranks. Dem entgegen stand der Katzenjammer, den die Musiker ihren Instrumenten entlockten und der selbst den erfahrensten Stammtischbruder zum Winseln und so manchen Besucher an seine Grenzen brachte. Doch dann frohlockte es wieder auf der Bühne: „Hopfen und Malz – Gott erhalt’s.“

Zu hören war auch, wie das Bier zum internationalen Star am Broadway, in den Hitparaden und sogar auf Hawaii wurde. Christoph Lambertz zitierte jahrzehntealte Medienberichte, wonach die Deutschen mehr Kaffee als Bier trinken. Auch die Vorteile von Bier und Kaffee wurden abgewogen: Der Kaffee sei leichter und könne als Bohne ohne Probleme in alle Stockwerke getragen werden. Da kam die Idee auf, auch eine Bierbohne zu züchten.

Schließlich folgte die Uraufführung des Aichacher Biersongs. Dazu wurde im Kanon der Text gesungen: „Hinterhof Bräu, Hinterhof Bräu – Kühbacher, Kühbacher – Berabecka-Boandl-Bräu, Berabecka-Boandl-Bräu – Canada, Canada“. Auch das bekannteste bayerische Bierlied „Es war des gute echte, gute, gsüffige, gschmackige, ewige bairische Bier“ fehlte nicht. Zum Schluss gab es donnernden Applaus.