Verkehr: So vermeiden Sie lange Schlangen an der Zulassungsstelle

Plus Vor der Zulassungsstelle in Aichach bilden sich derzeit regelmäßig längere Warteschlangen. Landratsamt Aichach-Friedberg gibt Tipps, wie es hier schneller und praktischer läuft.

Vor dem Landratsamt in Aichach bilden sich laut einer Mitteilung der Behörde zurzeit regelmäßig längere Warteschlangen. Fast alle Wartenden wollen zur Zulassungsstelle, die anderen Fachbereiche im Haus haben keine oder deutlich kürzere Schlangen. Zwar ist das Landratsamt mittlerweile wieder täglich für Besucher geöffnet, aber im Haus gelten besondere Hygieneregeln zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus – vor allem Mund-Nasen-Schutz und ausreichend Abstand.

Die Abstandsregel führt auch dazu, dass derzeit nur zehn Personen gleichzeitig in die Zulassungsstelle oder in den Wartebereich davor dürfen. Bevor man sich in die Schlange einreiht, erhält man an der Infotheke eine Nummer mit der ungefähren Wartezeit. Diese Wartezeit lasse sich beispielsweise gut für einen Einkauf oder einen Spaziergang nutzen. Anschließend muss man sich nicht neu anstellen, sondern kommt bei Aufruf der eigenen Nummer an die Reihe.

In der Aichacher Zulassungsstelle sind keine Terminvereinbarungen möglich

Annahmeschluss für Nummernvergaben ist vormittags um 11 Uhr, montagnachmittags um 15.30 Uhr, donnerstagnachmittags um 17.30 Uhr. So soll sichergestellt werden, dass die vergebenen Nummern innerhalb der Öffnungszeiten auch alle noch bedient werden können. Terminvereinbarung ist laut Mitteilung im restlichen Landratsamt ein bewährtes Instrument. Bei der Zulassungsstelle sei bewusst darauf verzichtet worden, weil die Dauer der verschiedenen Zulassungsvorgänge extrem unterschiedlich sei. In manchen Zulassungsstellen führe das dazu, dass man mehrere Wochen auf seinen Termin warten müsse.

Abmeldungen für Fahrzeuge, die seit 2015 zugelassen sind oder Zulassungen mit Zulassungsbescheinigungen Teil II (Fahrzeugbrief) ab dem 1. Januar 2018 sind auch auf der Internetseite www.lra-aic-fdb.de unter „Online-Dienste“ möglich.

Zulassungsstelle: Wer nicht warten will, kann nach Friedberg ausweichen

Wer sich nicht in die Wartenden einreihen möchte, hat laut Mitteilung des Landratsamtes die Möglichkeit, auf die Außenstelle der Zulassungsstelle in Friedberg in der Ludwigstraße 39 auszuweichen.

Dort erhält der Kunde nach einem Anruf (Telefon 08251/92-451) den passenden Antrag übermittelt. Der ausgefüllte Antrag mit den erforderlichen Unterlagen wird dann vom Kunden in den Briefkasten der Zulassungsstelle eingeworfen. Sobald er bearbeitet ist, erhält der Kunde einen Anruf, um einen Termin zur Aushändigung zu vereinbaren. Das geht üblicherweise innerhalb eines Tages. (AZ)

