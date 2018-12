vor 21 Min.

Verkehrskönner gibt’s bald in Pöttmes

Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg bilanziert ihre Arbeit und stellt ihre Neuerungen vor

Mit einem Rückblick auf ein äußerst intensives Jahr beschäftigte sich der Vorstand der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg in seiner jüngsten Sitzung. Vorsitzender Helmut Beck stellte fest: „Unser attraktives Programmangebot in der Verkehrsprävention wird zwischenzeitlich auch außerhalb unseres Landkreises verstärkt nachgefragt.“ Das erhöhe die Zahl der Aktionen und die Präsenz in der Öffentlichkeit. Mit einem engagierten Team konnten die Verkehrswachtler in diesem Jahr rund 130 Einsatztage bewältigen.

An knapp 40 Vormittagen erreichte die Verkehrswacht rund 1800 Kindergartenkinder. Auf dem Gelände verschiedener Schulen warben die Verkehrswachtler mit dem Präventionsprojekt „FahrRad – aber sicher!“ für Fahrradhelme. Jugendliche und junge Erwachsene sind Zielgruppe beim Projekt „Aktion junge Fahrer“ mit dem vereinseigenen Auto-Fahrsimulator. Neuerdings kommt auch der neu entwickelte Bremssimulator zum Einsatz, der den jungen Fahrern die Abhängigkeiten von Abstand, Geschwindigkeit und Reaktionsverhalten zum Brems- und Anhalteweg aufzeigt. Beim Projekt „Mobil bleiben, aber sicher!“ geht es um die älteren Verkehrsteilnehmer. Ziel ist, ihre Mobilität zu erhalten und sie über altersspezifische Risiken zu informieren. Aufklärungsarbeit für diese Zielgruppen werden laut Mitteilung auch künftig Schwerpunktthemen der Verkehrswacht sein.

Im Rückblick war die Ausrichtung der Mitgliederversammlung der Landesverkehrswacht in Aichach und die positive Resonanz darauf ein Thema ebenso wie das ausgebuchte Angebot im Ferienprogramm. Die Auftaktveranstaltung „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ zum Schulbeginn wird 2019 an der Grundschule Aichach-Mitte stattfinden.

Erneut positive überregionale Resonanz erhielt die Kreisverkehrswacht, die im September erstmals einen Workshop der Deutschen Verkehrswacht austrug. Teilnehmer aus vielen Bundesländern waren sehr angetan von dem modernen Übungsgelände in Aichach.

Die Kreisverkehrswacht im Wittelsbacher Land steht auch für den Ausbau von erwachsenen Verkehrshelfern und Schülerlotsen. Als Partner der Jugendverkehrsschule leistet sie bei der Erneuerung des Fahrradbestandes auch ihren finanziellen Beitrag. Wie berichtet, wurde zuletzt der neue Anhänger „Fahrradschule“ in Betrieb genommen. Er ist für 2019 nahezu schon ausgebucht. Der Vorstand freut sich, dass die Verkehrswacht den Volksfestplatz in Pöttmes den dank des Entgegenkommens der Marktgemeinde für Fahrfertigkeitsübungen nutzen kann. Sie wird das „Könner durch Erfahrung“-Programm anbieten. (AN)

