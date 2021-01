vor 3 Min.

Verkehrskontrolle: Aichacher überreicht Polizisten acht Joints

Bei einer Verkehrskontrolle wurde in Dachau ein Aichacher entdeckt, der unter Drogeneinfluss stand.

Als die Polizei in Dachau einen Autofahrer aus Aichach kontrolliert, schlägt den Beamten deutlicher Marihuanageruch entgegen. Was sie im Auto des Mannes finden.

Unter Drogeneinfluss war ein 52-jähriger Aichacher am Samstag mit seinem Auto in Dachau unterwegs. Wie die Dachauer Polizei meldet, wurde der Autofahrer kurz nach 22 Uhr in der Augsburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Den Polizeibeamten schlug dabei deutlicher Marihuanageruch aus dem Wagen entgegen. Deshalb wurde laut Polizei eine genauere Inaugenscheinnahme durchgeführt.

So viele Joints hat der Mann dabei

Wie die Polizei weiter berichtet, gab der Fahrer sofort zu, Marihuana konsumiert zu haben und übergab den Beamten acht Joints. Im Auto wurden dann zwei weitere Joints sowie sechs Gramm Marihuana in einer Tüte gefunden.

Die Polizisten untersagten dem Aichacher die Weiterfahrt; eine Blutentnahme wurde angeordnet. (ull)

