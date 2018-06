vor 36 Min.

Verkehrsunfälle: Ausstellung warnt junge Fahrer

Die ADAC-Ausstellung "Schatten - Ich wollte doch leben!" ist nun an der Berufsschule Wittelsbacher Land in Aichach zu sehen.



Die Schüler sind betroffen. „Bisher habe ich immer gedacht: Mir wird schon nichts passieren. Aber die Schicksale der tödlich verunglückten Jugendlichen zeigen, dass man sich nie zu sicher sein darf“, sagt Sebastian, 20. Und Katrin, 18, ergänzt: „Ich bin sehr betroffen und will in Zukunft auf jeden Fall vorsichtig fahren.“ Diese und ähnliche Reaktionen löst die Ausstellung „Schatten – Ich wollte doch leben!“ aus, die vom ADAC Südbayern initiiert wurde und noch bis Freitag, 6. Juli an der Berufsschule Wittelsbacher Land in Aichach zu sehen ist.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen sechs lebensgroße geschwärzte Figuren. Jede Silhouette steht für einen jungen Menschen, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Es handelt sich nicht um fiktive Fälle. Jeder Unfall hat sich real ereignet, wie der ADAC in einer Pressemitteilung schreibt. Ziel sei es, junge Fahranfänger zu sensibilisieren und für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit Mobilität zu gewinnen.

Die Texte, die sich auf den Schatten-Figuren befinden, erzählen die tragischen Schicksale. Als Boten aus dem Schattenreich der Toten sollen sie Emotionen wecken und Gleichaltrige vor einem ähnlichen Schicksal warnen. Ziel ist es, die Jugendlichen zum Nachdenken anzuregen, Anlass für Gespräche zu geben und so die Anzahl der Verkehrstoten zu reduzieren, schreibt der ADAC. Denn das Risiko, im Straßenverkehr tödlich zu verunglücken, sei bei jungen Fahrern dreimal höher als bei anderen Verkehrsteilnehmern. Mangelnde Erfahrung, unzureichende Fahrzeugbeherrschung und jugendlicher Leichtsinn erhöhten deren Unfallrisiko. Nach Angaben des Bayerischen Innenministeriums kamen im vergangenen Jahr 72 Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren im Freistaat ums Leben, fünf weniger als im Vorjahreszeitraum.

Noch bis 6. Juli sind die Silhouetten in der Berufsschule Wittelsbacher Land in Aichach in der Schulstraße 46 ausgestellt. Seit dem Auftakt 2009 hat die Ausstellung an zahlreichen südbayerischen Berufs- und Realschulen sowie Gymnasien Station gemacht.

Nach einer Gesprächsrunde zum Thema „Verkehrssicherheit“ eröffneten Erich Weberstetter von der Polizei Aichach, Landrat Klaus Metzger, Schulleiter Gerhard Kestner, Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern und Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, die Ausstellung nun gemeinsam an der Berufsschule in Aichach. (AN)

