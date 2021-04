Verkehrsunfall: Radfahrer in Karlsfeld verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Karlsfeld kollidiert ein 47-jähriger Autofahrer mit einem 67-jährigen Radler. Der 67-Jährige fährt in falscher Richtung auf dem Radweg.

In Karlsfeld (Landkreis Dachau) ist ein Autofahrer mit einem Radler zusammengestoßen. Am Donnerstag gegen 17.20 Uhr bog ein 47-Jähriger mit seinem Wagen von der Allguth-Tankstelle in Karlsfeld nach rechts in die Münchner Straße in Richtung München ein. Dabei stieß er mit einem 67-jährigen Radler zusammen. Wie die Polizei berichtet, befuhr der 67-Jährige den Radweg in falscher Richtung.

Verkehrsunfall: Radfahrer wird ins Klinikum Dachau eingeliefert

Dabei verletzt sich der 67-Jährige leicht und wurde ins Krankenhaus Dachau gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: