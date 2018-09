vor 40 Min.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Friedberg

Drei Autos waren am Montagabend in Friedberg in einen Unfall verwickelt.

Kollision im Gegenverkehr am Steirer Berg. Die Verursacherin war laut Zeugenaussagen abgelenkt.

Weil sich eine 57-jährige Frau aus Augsburg beim Autofahren ablenken ließ, wurden am Montagabend drei Personen verletzt, an drei Pkw entstand rund 30000 Euro Sachschaden. Nach Angaben der Polizei befuhr gegen 17.45 Uhr eine Augsburgerin mit ihrem Opel vom Bahnhof kommend den Steirer Berg hinunter. Hinter ihr fuhr ein 38-jähriger Augsburger mit seinem Skoda. Zur gleichen Zeit kam ein Friedberger Rentner mit seinem VW entgegen. Eine Zeugin, die vor dem Rentner den Berg hinauf fuhr, sah plötzlich den Opel der 57-jährigen, wie er auf ihren Fahrstreifen geriet. Sie konnte nur noch die Hand der Frau am Lenkrad sehen, der Oberkörper war in den Beifahrerraum gebeugt. Die Zeugin konnte gerade noch ausweichen, jedoch stieß der Opel der Unfallverursacherin frontal in den VW des Rentners. Beide Autos schleuderten dadurch um die eigene Achse. Der Skoda-Fahrer war derart überrascht, dass er nicht mehr ausweichen konnte und auch noch in die Autos krachte. Dadurch kamen der Opel und der Skoda im Straßengraben zum Liegen. Alle drei Beteiligten wurden dabei verletzt und in das Krankenhaus Friedberg eingeliefert. Durch die Unfallaufnahme und die Versorgung der Verletzten kam es bis zum Abschleppen der Fahrzeuge eine Stunde lang zu erheblichen Behinderungen.

