00:32 Uhr

Verlosung für Ehrenamtliche

Jetzt anmelden

Das bayerische Sozialministerium hat eine Verlosung für Inhaber einer bayerischen Ehrenamtskarte gestartet. Es geht um die Teilnahme am Drachenstich in Furth im Wald. Fünf Gewinner mit Begleitperson sind am Sonntag, 4. August, bei Deutschlands ältestem Volksschauspiel dabei samt Übernachtung. Inhaber einer bayerischen Ehrenamtskarte können mit einer E-Mail an ehrenamtskarte@stmas.bayern.de teilnehmen. Anzugeben sind das Stichwort „Sommerverlosung“, Anschrift und Telefonnummer. Die Frist endet am 22. Juli. (AN)

Themen Folgen