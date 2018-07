vor 38 Min.

Vermessungsamt Aichach: Behörde im digitalen Wandel

Gebhard Jarde wird als Vermessungsdirektor verabschiedet, Berthold Mayer als sein Nachfolger begrüßt. Als Jarde anfing, sah seine Arbeit noch ganz anders aus.

Von Ulrike Eicher

Der Betrachter startet zu einem virtuellen Rundflug um die Zugspitze oder bewegt sich am Computer durch das dreidimensionale Modell einer Kleinstadt wie Garmisch-Partenkirchen – mit den topografischen Daten der bayerischen Vermessungsverwaltung lassen sich eindrucksvolle, teils neue Einblicke gewinnen. Und auch die Gebäude des Landkreises Aichach-Friedberg sind bereits vollständig digital in 3D verfügbar.

Das sagte in Aichach der Präsident des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Wolfgang Bauer. Er war ins Pfarrzentrum St. Michael gekommen, um nun auch feierlich einen Wechsel zu begehen. Gebhard Jarde hat das Aichacher Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung im Januar als Leiter verlassen und ist in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten. Sein Nachfolger Berthold Mayer ist seit März im Amt. Zahlreiche Gäste nahmen an der Feier teil, darunter der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko, der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft, Landrat Klaus Metzger und der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann. Die musikalische Gestaltung übernahm der Musikverein Obergriesbach.

Gebhard Jarde war mehr als 33 Jahre am Aichacher Vermessungsamt tätig – die vergangenen 16 Jahre als Amtsleiter, nachdem er zwischendurch zwei Jahre das Amt in Memmingen geleitet hatte. 2003 wurde dem Allgäuer zudem die kommissarische Leitung des Vermessungsamts Friedberg übertragen, das 2006 im Zuge der Verwaltungsreform aufgelöst und ins Aichacher Amt integriert wurde. Eine Zeit, die vor allem im Vorfeld „sehr nervenaufreibend“ war, wie sich Jarde erinnerte. Es habe Spannungen gegeben, wenn auch letztlich der Zusammenschluss gut geklappt habe. Doch das waren nicht die einzigen Veränderungen, mit denen er sich konfrontiert sah.

Als Jarde 1982 nach Aichach kam, war vom digitalen Zeitalter noch keine Rede. „Wir haben damals noch mit Fluchtstab, Maßband, Senkel und Prisma gearbeitet“, sagte er. Alle Messzahlen wurden per Hand vermerkt. Die ersten elektronischen Parameter fanden ab 1986 Eingang in die Arbeit der Vermesser. Als Jarde 2003 die erste digitale Flurkarte für seinen Amtsbezirk bereitstellen konnte, sei das ein Meilenstein gewesen. Inzwischen trägt das Amt die Veränderung im Namen: Seit 2014 heißt die Behörde Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Seitdem berät sie zusätzlich zu ihren Vermessungsaufgaben auch Kommunen beim Thema Breitbandausbau und hilft bei Förderanträgen. „Wir wurden zu Breitbandmanagern. Das war sehr anspruchsvoll und interessant“, sagte Jarde im Rückblick. Dass auch so viele Bürgermeister aus den Gemeinden des Kreises unter den Gästen der Feier waren, freute ihn, der sehr gerne Amtsleiter gewesen sei, besonders. Jarde dankte seinen ehemaligen Mitarbeitern, den Feldgeschworenen und vielen anderen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Seinem Amtsnachfolger Mayer wünschte er „Erfolg, Freude und auch das nötige Quäntchen Glück“.

Für Berthold Mayer, der seit 1991 im Bayerischen Vermessungswesen tätig ist, ist Aichach die sechste Dienststelle. Zuletzt war der 57-Jährige aus Neuburg an der Donau Leiter des Referats „Controlling und Qualitätsmanagement“ an der Regionalabteilung Süd des Landesamtes. Er übernehme ein funktionierendes Amt, sagte Mayer, und trete in große Fußstapfen. Der Breitbandausbau sei ein „Erfolgsschlager“ im Kreis, für den Jarde „hervorragend“ den Weg bereitet habe. Mayer möchte die Kommunen auch in Zukunft bei diesem Thema gut beraten und dabei das Kerngeschäft des Amts, die Vermessung, im Blick behalten.

Als Redner der Feier gab Wolfgang Bauer einen Überblick über die Geschichte der bayerischen Vermessungsverwaltung, die ins beginnende 19. Jahrhundert zurückreicht. Er verabschiedete Jarde als „Fachmann und geschätzte Führungskraft“, der das Bild des Aichacher Amts als moderne Dienstleistungsbehörde positiv geprägt habe – und hieß Berthold Mayer willkommen. Dem schlossen sich die übrigen Grußworte an: Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko dankte Gebhard Jarde für seinen Einsatz, speziell beim „neuen Megathema Digitalisierung“. Landrat Klaus Metzger würdigte die Arbeit des scheidenden Amtsleiters, der in Ruhe und Gelassenheit gewirkt und dabei Beharrlichkeit, Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen bewiesen habe. Auch Klaus Habermann bedankte sich „im Namen aller Amtskollegen“ bei Jarde, der für die Kommunen ein überaus engagierter, aufgeschlossener und unbürokratischer Partner gewesen sei, ein „Problemlöser“.

