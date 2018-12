vor 54 Min.

Vermisst: Unbekannter klaut Weihnachtsmann

Einen 2,50 Meter großen, aufblasbaren Weihnachtsmann hat ein Unbekannter in Pöttmes geklaut. Die Figur war laut Polizei in der Markstraße in Pöttmes vor einer Haustüre aufgestellt. (Symbolfoto)

Er ist 2,50 Meter groß und wird seit Sonntag vermisst. Ein Unbekannter hat in Pöttmes einen aufblasbaren Weihnachtsmann gestohlen.

Einen 2,50 Meter großen, aufblasbaren Weihnachtsmann hat ein Unbekannter in Pöttmes geklaut. Die Figur war laut Polizei in der Markstraße in Pöttmes vor einer Haustüre aufgestellt. In der Nacht zum Sonntag verschwand er. Der Beuteschaden beträgt 60 Euro. Die Polizei meldete den Diebstahl an Heiligabend und versprach, sie müsse erst noch ermitteln, ob die Kinder in Pöttmes deshalb am Abend auf eine Bescherung verzichten müssten... Aber die Beamten wären natürlich nicht nur deshalbdankbar für einen Hinweis auf den Verbleibs des Weihnachtsmanns, 08251/8989-0. (AN)

