16:01 Uhr

Vermisster Heimbewohner aus Pöttmes ist wohlauf

Seit der vergangenen Nacht wurde ein 78-jähriger Bewohner eines Pöttmeser Pflegeheims vermisst. Die Polizei suchte nach ihm. Nun wurde er gefunden.

In Pöttmes wurde am Donnerstag ein 78-jähriger Bewohner eines Pflegeheims vermisst. Wie die Polizeiinspektion in Aichach am Donnerstagvormittag mitteilte, fehlte der 78-Jährige seit den frühen Morgenstunden. Er war erst seit zwei Tagen in dem Heim untergebracht.

Mann ist demenzkrank

Der Mann ist nach Angaben der Polizei demenzkrank. Die Polizei fuhr zu mehreren Adressen, um zu klären, ob er sich dort aufhielt. Ein Hubschrauber war am Vormittag in der Luft, um die Gegend um die Marktgemeinde Pöttmes von oben abzusuchen. Auch Suchhunde wurden eingesetzt. Doch die Suchaktion der Polizei blieb ohne Erfolg.

Deshalb bat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlichte am späten Vormittag den Namen und ein Foto des Mannes - in der Hoffnung, ihn so schneller zu finden. Bei der Personenbeschreibung hieß es, der 78-Jährige sei sehr gut zu Fuß unterwegs.

78-Jähriger saß in Ehekirchen-Hollenbach auf einer Bank

Das erwies sich als richtig. Der Mann wurde am Nachmittag im Ehekirchener Ortsteil Hollenbach im Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen gefunden - zwölf Kilometer von Pöttmes entfernt. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann wohlauf. Eine "unbeteiligte Person" habe den 78-Jährigen entdeckt, als er auf einer Bank saß.

