Aichacher Feuerwehr leistet 245 Einsätze im Jahr 2020

Kommandant Christoph Fischer gibt einen Überblick über die Einsätze und den Fuhrpark der freiwilligen Feuerwehr. Für ein Fahrzeug braucht sie einen Ersatz.

Kaum hatte sie begonnen, wurde die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Aichach schon für einige Minuten unterbrochen: Wegen einer Alarmierung mussten einige Aktive die Versammlung in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses verlassen. Die Zahl der Einsätze war im Jahr 2020 mit 245 nahezu gleich geblieben, wie aus dem Bericht des Kommandanten Christoph Fischer hervorging.

Fischer schilderte die Schwierigkeiten, den Einsatzdienst während der Corona-Pandemie aufrechtzuhalten und zu gewährleisten. Die nahezu gleichbleibende Zahl von 245 Einsätzen im Jahr 2020 setzte sich zusammen aus fünf Einsätzen mit ABC-Gefahrstoffen, 71 Bränden, 161 technischen Hilfeleistungen, vier Sicherheitswachen sowie vier sonstigen Einsätzen.

Hilfreiche medizinische Ausrüstung bei der Aichacher Feuerwehr

Angesichts von 47 Einsätzen mit betreuten und medizinisch versorgten Patientinnen und Patienten hob Fischer besonders hervor, wie hilfreich die medizinische Ausrüstung der Feuerwehren im Stadtgebiet ist. Sie wurde von der Stadt Aichach bereits vor zehn Jahren angeschafft und findet ebenso für den Eigenschutz der Feuerwehrdienstleistenden Anwendung. Bei einer freiwilligen Feuerwehr mit Atemschutz sei ein Notfallrucksack mit Beatmungsgerät und AED, einem Automatisierten Externen Defibrillator, ein absolutes Minimum, betonte Fischer; Berufsfeuerwehren würden Rettungswagen allein zur Versorgung von erkrankten oder verletzten Kolleginnen und Kollegen betreiben.

Kommandowagen sticht bei Einsatzzahlen hervor

Weiter gab Fischer eine Übersicht zu den Einsatzzahlen der Fahrzeuge, in der der 2021 zu ersetzende Kommandowagen deutlich vor den Löschfahrzeugen und der Drehleiter hervorstach. „Umso wichtiger ist es, dass auch dieses Fahrzeug ordentlich ausgestattet und den Anforderungen entsprechend ausgeführt ist“, so Fischer.

Die 212 Einträge im Tagebuch der Feuerwehr Aichach für 2020 setzen sich aus 72 Veranstaltungen und 140 Übungen zusammen. Bei den 140 Übungen hätten 1101 Teilnehmer 2959 Stunden erbracht, so Fischer. Auch die Jugendfeuerwehr hielt trotz Pandemie 16 Übungen ab, wenn meist nur online, und unternahm einen Ausflug.

Corona-Pandemie stoppt Vereinsleben

Vorsitzender Benedikt Schulz berichtete von einem außergewöhnlichen Jahr, in dem der Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 schlagartig das Vereinsleben stoppte. „Wahrlich schreckliche Umstände für einen Verein, der von seinen Mitgliedern und der einhergehenden Kameradschaft lebt“, merkte er an. Im Hintergrund sei die Vereinsarbeit trotz des Lockdowns weitergelaufen, wenn auch Vorstandssitzungen nur online abgehalten werden konnten. Neben den sich immer wieder ändernden Pandemieregularien seien vor allem die Planungen zum 150. Gründungsjubiläum Mittelpunkt der Besprechungen gewesen. Wie Schulz weiter berichtete, wurde auch in Gerätschaften und Kleidung wie Mund-Nasen-Schutzmasken investiert. Ende 2020 hatte die Feuerwehr 414 Mitglieder, davon 275 fördernde, 35 passive, 91 aktive Mitglieder und 13 Jugendfeuerwehrmitglieder.

Lob für die hohe Einsatzbereitschaft der Aichacher Feuerwehr

Kassenwart Roman Schoder berichtete über die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2020, das wenig von Feiern, jedoch von Investitionen geprägt war. Kassenprüfer Andreas Köberlein bescheinigte ihm eine tadellose Kassenführung. Bürgermeister Klaus Habermann lobte die hohe Einsatzbereitschaft der Aichacher Kameradinnen und Kameraden. Die aktuelle Lage durch die vielen Hochwasser und die Corona-Pandemie sei sehr fordernd für die Einsatzkräfte.

Aichacher Feuerwehr: Verpflichtungen, Beförderungen, Wahlen, Ehrungen 1 / 4 Zurück Vorwärts Verpflichtungen Die Freiwillige Feuerwehr Aichach hat folgende Frauen und Männer neu für den aktiven Dienst verpflichtet: Simon Engelbrecht, Maximilian Fischer, Julian Hackenberg, Ulrich Kosub, Jochen Ostermayer, Jonathan Ruißing, Miriam Schlickenrieder und Tobias Schwarzbauer.

Beförderungen Isabella Collin und Beatrix Huber wurden zur Feuerwehrfrau, Maximilian Grüner, Cornelius Hackenberg und Matthias Stolz zum Feuerwehrmann, Benedikt Bauer und Peter Friedmann zum Oberfeuerwehrmann, Florian Neumair zum Löschmeister befördert.

Wahlen Als Kassenprüfer wurden Andreas Köberlein und Herbert Hausmann im Amt bestätigt, ebenso die Vertrauensleute Alexander Lindner, Andreas Grillmair und Wolfgang Huber.

Ehrungen Geehrt wurden Diego Barrera und Max Schamberger für 40 Jahre aktiven Dienst, Norbert Förg und Rainer Höpner für 25 Jahre aktiven Dienst und Dennis Remmert für zehn Jahre aktiven Dienst. Für langjährige Vereinszugehörigkeit bei der Aichacher Feuerwehr wurden geehrt: Josef Jakob, Josef Krammer und Willibald Wolf für 50 Jahre, Karl Moser für 55 Jahre und Karl Burkhard 65 Jahre Mitgliedschaft. (drx)

Neben den Berichten standen die Wahlen der Kassenprüfer und Vertrauensleute an. Die Feuerwehr verpflichtete außerdem etliche neue Kameradinnen und Kameraden für den aktiven Dienst und nahm Beförderungen vor. Auch Ehrungen gab es. (AZ)