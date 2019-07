vor 52 Min.

Verwaltungsgebäude: Das sind die Änderungen beim Bauprojekt

So sieht der aktuelle Entwurf für die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt in Aichach aus. Nach Norden hin (links) springt das Gebäude nun erst im dritten Stock statt im zweiten zurück. Auf dem Dach ist ein nötiger Kompressor vorgesehen, auf dem Flachdach eine Fotovoltaikanlage. Zum Eingangsbereich hin, der zwischen Alt- und Neubau liegt, hätten die Architekten gern die Ecke des Altbaus abgeschrägt. Darauf wollte der Stadtrat lieber verzichten.

Bei dem modernen Glasbau für die Erweiterung am Tandlmarkt in Aichach gibt es einige Änderungen. Gebaut wird aber erst nach der bayerischen Landesausstellung.

Von Claudia Bammer

Mit einigen Änderungen geht die Planung für die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt in Aichach weiter. Damit die Genehmigungsplanung erstellt werden kann, musste der Stadtrat Entscheidungen treffen.

Die Änderungen stellte Bauamtsleiterin Carola Küspert vor. Eine wichtige Änderung: Das zweite Obergeschoss kann nun doch bis zur nördlichen Grenze gebaut werden. Bisher war vorgesehen, dass das Gebäude dort zurückspringt. Dadurch entsteht so viel zusätzliche Fläche, dass die Finanzverwaltung auf einer Etage Platz findet, anstatt auf zwei verteilt zu sein. Die Dachterrasse und der Personalraum, die für die zweite Etage vorgesehen waren, wandern in das dritte Obergeschoss.

Verwaltungsgebäude in Aichach: Die Ecke bleibt dran

Wie berichtet, soll der Neubau vom Tandlmarkt und von der Martinstraße her betreten werden können. An der Martinstraße war bisher kein Windfang vorgesehen, was Probleme machen könnte, so Küspert. Auf den Eingang dort verzichten wollte allerdings niemand in der Ratsrunde. Auch die Alternative, über das Treppenhaus im Altbau einen Eingang zu schaffen, wo eine Fluchttüre geplant ist, fand keine Befürworter. Der Eingang soll nun wie auch der Haupteingang vom Tandlmarkt her mit einem Windfang versehen werden, beschloss der Stadtrat.

Beim Eingang zum Neubau vom Tandlmarkt her hatte der Stadtrat noch eine Entscheidung zu treffen: Das Architekturbüro Schrammel hatte vorgeschlagen, die Gebäudeecke am Altbau abzuschrägen, um den Blick auf den Eingang freizugeben. Das wäre aber mit Kosten von geschätzt rund 44000 Euro verbunden gewesen. Aus gestalterischer Sicht hätte Bürgermeister Klaus Habermann diese großzügigere Variante bevorzugt. Die Mehrheit im Stadtrat sah darin aber keinen Mehrwert und wollte lieber darauf verzichten. Mit 20:8 wurde das beschlossen. Eine weitere Variante mit einer Glasecke im Altbau fand keinen Befürworter.

Der Umbau des Altbaus fällt deutlich geringer aus. Die bestehende Treppe bleibt erhalten, die Türen zum Treppenhaus werden aus Brandschutzgründen ertüchtigt. Durch eine zusätzliche Fluchttüre im Erdgeschoss zur Martinstraße hin kann auch auf eine außen liegende Fluchttreppe verzichtet werden.

Warum auch die Besucher der Landesausstellung 2020 etwas zu sehen bekommen

In der Tiefgarage wird es nun zwölf statt 14 Stellplätze geben. Das habe sich bei der genaueren Planung ergeben, so Küspert. Eine Änderung gibt es auch bei der Heizung: Statt mit Gas soll mit Holzpellets geheizt werden. Als Pelletslager wird ein Zwischenraum im Keller genutzt, der ansonsten ungenutzt geblieben wäre. Mit der geplanten Fotovoltaikanlage komme ein Zuschuss durch die Förderbank KfW in Betracht, so Küspert. Den Energieverbrauch sah Erich Echter (CWG) wegen der Glasfassade kritisch, die er schon mehrfach als zu modern an dieser Stelle kritisiert hatte. Das Gebäude sei ein „Klimakiller“, befürchtete er. Dem widersprachen sowohl Carola Küspert als auch Ender Aydin vom Bauamt. Das Gebäude entspreche dem KfW-55-Standard. Das bedeutet, es verbraucht 45 Prozent weniger Energie im Jahr als ein vergleichbarer Neubau. Mehrere Räte sorgten sich, ob es in dem Glasbau im Sommer nicht extrem heiß werde. Dazu sagte Aydin, man informiere sich demnächst über Heiz-Kühl-Segel, die für die richtige Temperatur sorgen sollen. Es gibt eine Außenverschattung. Drei bis vier kritische Räume sollen bei einer Simulation noch einmal genauer unter die Lupe genommen werden. Bürgermeister Klaus Habermann bezeichnete den Glasbau abschließend als „gelungen, funktional und architektonisch schön“. Erol Duman (BZA) störte sich daran, dass noch keine genauen Kosten auf dem Tisch liegen. Wie berichtet, hat das Büro Schrammel Architekten allein für den Neubau rund 5,4 Millionen Euro veranschlagt. Für den Umbau des Altbaus waren noch mal 2,1 Millionen Euro angesetzt. Genauere Zahlen liegen laut Carola Küspert voraussichtlich im Oktober vor.

Wie berichtet, soll der Bau erst nach der Landesausstellung beginnen, die von Mai bis November 2020 rund 100 000 Besucher in die Stadt bringen soll. In dieser Zeit will man eine Baustelle an dieser zentralen Stelle vermeiden. Wie Küspert erklärte, sollen die Besucher dennoch etwas zu sehen bekommen. Im Februar oder März werden an der Baugrube an drei Seiten Spundwände zur Absturzsicherung eingebaut und an der Martinstraße ein Bauzaun errichtet, der mit der Abbildung eines Kupferstichs der mittelalterlichen Stadtsilhouette verkleidet wird. Während der Landesausstellung könnten die Besucher dann vom Tandlmarkt aus den Archäologen bei der Arbeit zuschauen. Nach der Ausstellung geht es mit dem Aushub weiter. Möglichst noch im November wird die Bodenplatte eingebaut. Die Bauzeit beträgt etwa anderthalb Jahre.

