Verzögerungen am Aichacher Krankenhaus kosten bares Geld

Nächste Hiobsbotschaft. Das neue Krankenhaus in Aichach wird noch später fertig. Das erhöht auch die Kosten.

Spät, später, noch später. So ließe sich die Baugeschichte des Aichacher Krankenhauses zusammenfassen. Da half es verständlicherweise auch nichts mehr, dass die Architekten in der Sitzung des Werkausschusses auf die Qualität des Neubaus und dessen schöne Optik verwiesen. Die Ausschussmitglieder waren sauer. Erst im November war ihnen ein neuer, vermeintlich verbindlicher Zeitplan vorgelegt worden, der sich nun – fünf Monate später – als ganz und gar nicht verbindlich erweist.

Dass der Neubau länger dauert, ist an sich schon ärgerlich genug. Doch Zeit ist wie so oft auch in diesem Fall Geld. Denn je später das neue Haus in Betrieb geht, desto länger lassen die wirtschaftlichen Vorteile auf sich warten, die sich der Landkreis davon verspricht. Zur Erinnerung: Allein in den vergangenen beiden Jahren erwirtschafteten die Kliniken an der Paar ein sattes Minus. Verantwortlich dafür waren vor allem die exorbitant gestiegenen Verluste am Standort in Aichach. Die Hoffnung war, dass das Ergebnis wieder ausgeglichen ausfällt, wenn der Neubau in Aichach in Betrieb geht. Je länger das dauert, desto mehr zahlt der Landkreis – und damit der Steuerzahler – drauf.

