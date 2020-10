vor 6 Min.

Vhs ergänzt Angebot

Interessierte können sich auch zu bereits laufenden Kursen im Herbst anmelden

Die Hauptanmeldephase an der Volkshochschule (Vhs) ist bereits seit 22. September vorbei. Bis vor Kurzem gab es aber noch immer ungeklärte Räumlichkeiten, zusätzliche Sperrzeiten, Beschränkungen der Teilnehmerzahlen und Abstimmungsschwierigkeiten bei der Umsetzung der Corona-Hygienevorschriften. Das Vhs-Team war laut Mitteilung am ständigen Umplanen und Anpassen der Kurse an die neuen Situationen.

Rund 4200 Teilnehmer haben sich angemeldet. Besonders die Gesundheitskurse sind gefragt. Die Vhs bemühe sich weiterhin, Ersatzzeiten zu bekommen und Kursleiter zu finden, um den Hörern auf den Wartelisten ihren gewünschten Kurs anbieten zu können.

Viele Kurse finden auch nur mit einem Minimum an Hörern statt. Vor allem im Bereich Sprachen und Kultur hat die Vhs noch freie Kapazitäten. Es lohne sich aber immer, so Vhs-Leiterin Susanne Gribl, auf der Homepage nach Zusatzangeboten und neuen Terminen zu suchen. Das Angebot werde ständig ergänzt. Interessierte könnten jederzeit in laufende Kurse einsteigen. (AZ)

www.vhs-aichach-friedberg.de, anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de, Telefon 08251/8737-0, Fax 08251/8737-16 oder Steubstraße 3, 86551 Aichach.

