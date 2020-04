vor 20 Min.

Video: Fit mit dem TSV Aichach - Übungen fürs Tischtennis

Trotz Coronakrise: Die 21. Folge der Serie "Fit bleiben mit dem TSV Aichach" - Die Tischtennisabteilung empfiehlt Übungen für Beinarbeit und Koordination.

Der TSV Aichach musste wie alle anderen Vereine seinen Sportbetrieb wegen der Corona-Krise einstellen. Nun erhalten die Mitglieder und alle, die sich gerne bewegen, über unsere Redaktion ein Trainingsprogramm. Hier die 21. Übung von Sandra Brugger, Abteilungsleiterin Tischtennis.

Beim Tischtennis spielen neben der Technik auch Beinarbeit, Platzierung, Koordination, Taktik und mentale Stärke eine bedeutende Rolle. Auf Beinarbeit und Koordination sind die folgenden Übungen ausgerichtet.

Übung 1: Sie brauchen vier aufgeblasene Luftballons in vier verschiedenen Farben. Diese sollen möglichst lange in der Luft gehalten werden. Dabei dürfen die Ballons aber nur in der vorher festgelegten Reihenfolge – Blau, Grün, Gelb, Rot – berührt werden.

Übung 2: Sie brauchen einen Tischtennisschläger, einen Tischtennisball und einen Softball (es geht auch mit Tennisschläger und Badminton). Die Aufgabe besteht darin, den Ball mit der linken Hand zu prellen und mit der rechten Hand den Ball auf dem Schläger tippen zu lassen. Der Tischtennisball soll den Boden nicht berühren.

Übung 3: Sie brauchen einen Ball, zum Beispiel einen Basketball. Sie stellen sich auf ein Bein, halten den Fuß des anderen Beines mit einer Hand fest und prellen mit der anderen den Ball. Wenn dies zu einfach ist, gehen Sie einfach dabei in die Hocke.

Übung 4: Sie brauchen einen Reifen und einen Ball. Schwingen Sie den Reifen um Ihren Arm und prellen Sie dabei den Ball. Sollte dies zu einfach sein, heben Sie dabei ein Bein.

Videos zu den Übungen sind auf der Internetseite der Aichacher Nachrichten zu finden und beim TSV Aichach: tsv-aichach.de, Facebook und Youtube.

So könnte ein Workout aussehen:

