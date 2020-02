09:50 Uhr

Videokamera zeichnet Reifenstecher in Aichach auf

Ein Jugendlicher hat in Aichach de Reifen eines Autos zerstochen. Dabei hat ihn ein Videogerät aufgenommen.

Der Hinterreifen eines Autos ist in Aichach platt. Dann stellt sich heraus: Es war ein Reifenstecher am Werk. Eine Videokamera hat ihn bei der Tat gefilmt.

Eine Videoaufnahme zeigt ihn bei der Tat: Ein Jugendlicher zersticht den Hinterreifen eines Autos in Aichach. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die Besitzerin den platten Reifen am Donnerstag. Bei der Reparatur in einem Fachbetrieb stellten die Fachleute fest, dass der Reifen eindeutig mit einen spitzen Gegenstand bearbeitet worden war.

Die Aichacher Polizei ermittelt nun gegen den Reifenstecher

Das bestätigte die Aufzeichnung der Videokamera vor dem Anwesen der Frau. Der Jugendliche hatte den Reifen am Donnerstag zerstochen. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Laut Polizei dauern die Ermittlungen an. (jca)

Themen folgen