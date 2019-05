vor 20 Min.

Viel Blaulicht auf dem Stadtplatz

Auf dem Oberen Stadtplatz in Aichach findet am morgigen Sonntag der Tag der Verkehrssicherheit statt.

Zum Tag der Verkehrssicherheit versammeln sich Polizei, Rotes Kreuz und Co. am Sonntag in Aichach. Rettungsübung startet um 17 Uhr

Unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Verkehrssicherheit“ steht der „Tag der Verkehrssicherheit“ am morgigen Sonntag, 2. Juni, von 12 bis 18 Uhr auf dem Oberen Stadtplatz in Aichach. Alle Blaulichtorganisationen wie Polizei, Bayerisches Rotes Kreuz, Feuerwehr, Wasserwacht und Technisches Hilfswerk haben sich zusammengeschlossen. Gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht und vielen anderen Organisationen und Institutionen präsentieren sie zahlreiche Aktionen zum Thema Verkehrssicherheit.

Ab 12 Uhr wird die Aichacher Stadtkapelle die Besucher musikalisch begrüßen. Rettungsorganisationen geben mit ihren Einsatzfahrzeugen einen Einblick in ihre verantwortungsvolle Arbeit und präsentieren ihre Gerätschaften.

Verkehrssicherheit geht alle an, sind die Organisatoren überzeugt, die die Verkehrsprävention und die Bürgerbegegnung in den Mittelpunkt rücken und somit gemeinsam ein verstärktes Bewusstsein für sichere Mobilität und gegenseitige Rücksichtnahme schaffen wollen.

Es gibt zahlreiche Vorführungen, Mitmachaktionen, Fahrzeugausstellungen wie Polizeifahrzeuge, Feuerwehreinsatzfahrzeuge samt Drehleiter, Wasserwachtboot oder Fahr-, Brems- und Überschlagsimulatoren der Kreisverkehrswacht.

Auch für die kleinen Besucher des Aichacher Verkehrsicherheitstages gibt es Vorführungen der Verkehrspuppenbühne und die Möglichkeit, eine eigene Kinderpolizeiwache zu besuchen. Dazu gibt es einen persönlichen Kinder-Dienstausweis mit Foto. Auch eine Verlosung steht auf dem Programm.

Mit einer realitätsnahen Rettungsübung mit moderierter Unfalldemonstration präsentieren alle Rettungskräfte ab 17 Uhr, wie lebenswichtig das perfekte Zusammenspiel nach einem schweren Verkehrsunfall ist. (hbe)

