vor 51 Min.

Viel Geld für Planung

Mehrere Aufträge vergeben

Die Objektplanung für die Erweiterung und Sanierung des Landratsamtes in Aichach – Gebäude und Innenräume – soll die Raum und Bau Planungsgesellschaft mbH aus München übernehmen. Diese Beschlussempfehlung an den Kreistag fasste der Kreisbauausschuss einstimmig in seiner jüngsten Sitzung. Die vorläufige Honorarsumme beläuft sich auf gut 1,2 Millionen Euro.

Manuel Hitzler, Sachgebietsleiter Hochbau, erläuterte die Vorgehensweise zur Auftragsvergabe. Demnach hatten zunächst 21 Büros ihr Interesse bekundet. Zehn von ihnen reichten zunächst Teilnahmeanträge ein. Sechs davon wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Am Ende gingen drei Angebote ein. Aus diesen wurde nach den vorher festgelegten Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste Angebot ermittelt.

Diese weitere Planungsaufträge für die Landratsamtserweiterung hat der Bauausschuss außerdem vergeben: Heizung, Lüftung und Sanitär übernimmt das Büro RS Ingenieure Gesellschaft für technische Gebäudeausrüstung mbH aus München (vorläufige Honorarsumme rund 641000 Euro), die Elektroplanung das Ingenieurbüro Abt aus Kempten (rund 429000 Euro), die Tragwerksplanung das Büro Behringer Beratende Ingenieure aus München (rund 311000 Euro) und die Freianlagenplanung das Büro Topgrün GmbH aus Dachau (rund 102000 Euro).

Verstärkung hat jetzt im Landratsamt das Sachgebiet 50 (Hochbau) bekommen: Die Architektin Anja Dantmann aus Aichach ist dort seit drei Wochen tätig und stellte sich dem Bauausschuss vor. (bac)

