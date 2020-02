17:05 Uhr

Viel Lob für die neue Führungsriege

Das neue Domizil in der Freisinger Straße bezieht die Aichacher Feuerwehr am Samstag.

Generalversammlung Die Freiwillige Feuerwehr Aichach hat bereits mit den Vorbereitungen für das 150-jährige Bestehen im Juni 2021 begonnen. Kreisbrandrat Happach lobt die Zusammenarbeit mit den neuen Verantwortlichen

Von Johann Eibl

2019 war für die Freiwillige Feuerwehr Aichach ein Jahr des Umbruchs. Bei der Generalversammlung am Dienstag in der TSV-Halle in Aichach konnte man sehen und hören, wie sich die neue Führungsriege schlägt. Bürgermeister Klaus Habermann sprach von „souverän vorgetragenen Berichten“ und bezeichnete die Feuerwehr als „hilfsbereit, zuverlässig und hoch professionell“. Man könne sich auf sie absolut verlassen. Dass die Verantwortlichen erst seit kurzer Zeit ihre Ämter bekleideten, habe man überhaupt nicht gemerkt.

Helmut Beck sprach für den Landkreis und betonte, die Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Hannes Ziegler und des ebenfalls langjährigen Kommandanten Michael Sieber hätten das erste Jahr mit Bravour gemeistert. „Ihr deckt den ganzen Landkreisnorden ab“, lobte Beck. Aichachs Feuerwehrreferent Peter Meitinger hob die von der Feuerwehr gewährleistete Sicherheit rund um die Uhr hervor. So hätten die Aktiven noch wenige Stunden vor der Versammlung umgestürzte Bäume von Straßen entfernt. „Es funktioniert einfach wunderbar“, schwärmte auch Christian Happach, der Kreisbrandmeister, mit Blick auf die neue Führung.

Wie Vorsitzender Benedikt Schulz in seinem Bericht ausführte, hat die Aichacher Feuerwehr wieder an zahlreichen Veranstaltungen und Übungen teilgenommen, etwa an der Musemsnacht. Dabei wurden auch die Waldweihnacht am Grubethaus und der Stadtlauf angesprochen. „Ein anstrengendes Thema“, so Schulz, „war die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung.“

Der Kassenwart wurde entlastet und die Jahresrechnung genehmigt.

Die Feuerwehr Aichach feiert ihr Jubiläum im Juni 2021 groß

Nicht nur Schulz blickte an diesem Abend bereits voraus auf den Juni 2021. Dann gilt es das 150-jährige Bestehen der Aichacher Feuerwehr zu feiern. Für das erste Wochenende in diesem Sommermonat existiert bereits ein Zeitplan vom 2. bis zum 6. Juni. Zum Abschluss ist ein Festumzug vorgesehen. In Arbeitskreisen werden noch zahlreiche Details geklärt. Am alten Feuerwehrhaus möchte der Jubilar ein Denkmal in Form eines Floriansbrunnens aufstellen.

Der Brandmeister vom Dienst funktioniert tadellos

Kommandant Christoph Fischer ließ ebenfalls die Zeit seit den letzten Wahlen im Mai 2019 Revue passieren: „Dabei durfte ich ziemlich rasch feststellen, dass die Qualität und Güte des Handelns der gesamten Vorstandschaft die Erwartungen um Weiten übertraf und übertrifft.“ Sein Lob galt speziell den Vorbereitungen für das 150-jährige Gründungsfest. Fischer ging auf ein besonders wichtiges Thema ein: „Durch den viel diskutierten und nun tadellos funktionierenden Brandmeister vom Dienst (BvD) wird die Führung bei Einsätzen im gesamten Stadtgebiet auf viele Schultern verteilt.“ Trotz der Widerstände habe am 1. Juni 2019 dieses rollierende Führungssystem seinen Dienst aufgenommen. Nach anfänglichen Abstimmungsschwierigkeiten fand der BvD recht schnell seinen festen Platz innerhalb des Einsatzalltags. Fischer: „Bisher konnten alle Dienste ohne Probleme besetzt werden, weshalb der BvD bei jedem Einsatz zur Verfügung stand.“

Der neue Kommandant spricht von einem eher ruhigen Jahr

Laut Fischer zufolge hatte die Wehr 2019 insgesamt 236 Einsätze zu absolvieren. Sie verteilten sich auf 64 Brandeinsätze, 141 Einsätze der technischen Hilfeleistung, neun Einsätze mit ABC-Gefahrstoffen, zehn Sicherheitswachen und zwölf sonstigen Tätigkeiten. Man könne von einem eher ruhigen Jahr sprechen. Es standen zahlreiche Übungen auf dem Programm. Außerdem wurde die Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren verstärkt. Alles in allem waren die Aichacher Feuerwehrleute 380-mal gefordert, also durchschnittlich an jedem Tag im Jahr. Dabei wurden von 3771 Feuerwehrdienstleistenden zusammen 7266 Stunden geleistet.

Jugendwart Marcel Anneser berichtete von einem „erfolgreichen Jahr trotz personeller Umstrukturierungen“. 35 Mal hätten sich die Jugendlichen getroffen. Am Ferienprogramm der Stadt Aichach nahm die Jugendfeuerwehr ebenso teil wie am Alternativen Christkindlmarkt.





Zahlen und Fakten von der Feuerwehr

Verpflichtung neuer Aktiver Maximilian Grüner, Maximilian Häfele, Beatrix Huber, Herbert Lutz, Lukas Neumaier, Florian Neumair, Max Schamberger, Hannes Schön, Fabian Wesche und Yannic Wesche.

Ehrungen zehn Jahre aktiver Dienst Patrick Bardenhagen, Martin Greifenegger, Michael Greifenegger, Stefan Meitinger, Martin Miesl, Thomas Pfaller und Helmut Rott. 20 Jahre aktiver Dienst Michael Hamann und Martin Riedlberger. 30 Jahre aktiver Dienst Thomas Anderl, Peter Bucher, Christian Happach und Werner Mayer.

25 Jahre aktiver Dienst Sven Schulenberg. 40 Jahre aktiver Dienst Ludwig Harrer.

Ernennungen Mirjam Echsler zur Feuerwehrfrau; Luis Anlauf, Jochen Hoffmann, Johannes Karg, Lukas Neumaier und Martin Riedlberger jeweils zum Feuerwehrmann. Sebastian Köberlein, Thomas Pfaller, Dennis Remmert und Roman Schoder jeweils zum Oberfeuerwehrmann. David Assmuss, Patrick Bardenhagen, Christoph Fischer, Michael Greifenegger, Andreas Grillmair und Dominik Wenger jeweils zum Löschmeister. Benedikt Schulz zum Oberlöschmeister. Robert Anlauf und Andreas Silber jeweils zum Hauptlöschmeister. Michael Sieber und Josef Steidle jeweils zum Oberbrandmeister.

Mitglieder 100 Aktive (Stand 31. Dezember 2019), davon sechs weibliche; darunter über 40 Atemschutzgeräteträger und 20 Gruppenführer; Jugendfeuerwehr 15 Mitglieder; 35 passive Mitglieder, 274 fördernde Mitglieder; Insgesamt 424 Mitglieder, dazu zehn Ehrenmitglieder.

Jahresbeitrag Keine Veränderung; fünf Euro für aktive und passive Mitglieder, zehn Euro Mindestbeitrag für fördernde Mitglieder.

Kasse Laut Kassenwart Roman Schoder belief sich das Guthaben Ende 2019 auf 18500 Euro, zwölf Monate zuvor waren es 7600 Euro.

