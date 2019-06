vor 21 Min.

Viel Spaß beim Boule-Turnier

Zwölf Teams nahmen an der 16. Veranstaltung dieser Art in Sielenbach teil

Der Bouleplatz in der Sielenbacher Dorfmitte gegenüber vom Rathaus zieht allwöchentlich Begeisterte des Kugelspiels aus dem ganzen Landkreis an. Einmal im Jahr organisiert das Partnerschaftskomitee Sielenbach-St. Fraimbault dann ein großes Turnier. So auch an Christi Himmelfahrt.

Das Wetter meinte es trotz durchwachsener Vorhersagen dieses Jahr sehr gut mit den Teilnehmern, die erstmals in ausgelosten Mannschaften antraten. Zwölf Teams à drei Spieler kämpften heuer um den Sieg. Das Sielenbacher Bouleturnier fand bereits zum 16. Mal statt. Spieler aller Altersklassen nahmen mit großer Begeisterung und Sportsgeist an dem Wettkampf teil.

Der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Michael Ritter, freute sich über den reibungslosen Ablauf. Die Idee, dieses Jahr die Teams auszulosen, stieß allgemein auf große Begeisterung. Der Wettkampf werde hierdurch noch interessanter, da nicht immer die gleichen Spieler zusammen antreten, sondern ganz gemischt „Profis“ und Laienspieler miteinander in der gleichen Mannschaft spielten, so Ritter.

In diesem Jahr waren die drei Sieger Teams bunt gemischt. Sie bestanden aus Aichachern und Sielenbachern. Traditionell endet das Bouleturnier beim gemeinsamen Abendessen mit Pizza und selbst gemachten Salaten in der Bauhofhalle. Vorsitzender Michael Ritter selbst gehörte dem Siegertrio an, das Waldemar Hofmann und Michael Kolbinger ergänzten. Den zweiten Platz machte das Team mit Walter Voglgsang, Annie Wendl und Michael Greppmair. Dritte wurden Eddi Fos, Guy Morice und Martin Sailer. (lice)

Themen Folgen