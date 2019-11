vor 25 Min.

Viel zu lachen in Adelzhausen

Der „Kloa Kirta“ kommt am Pfarrnachmittag gut an beim Publikum

So viele Leute wie noch nie haben sich vor Kurzem im Pfarrsaal zum Pfarr- und Gemeindenachmittag in Adelzhausen eingefunden. Der „Kloa Kirta“ war der Hauptanlass. Lydia Konrad übernahm die Moderation und die Organisation der Veranstaltung, unterstützt von Anni Pohl und vielen freiwilligen Schauspielern, die allesamt zum guten Gelingen des Nachmittags beitrugen. Für die musikalische Begleitung sorgte die Sing- und Musikgruppe Servus beinand. Die Veeh-Harfengruppe begleitete die Anwesenden beim Mitsingen. Auch eine Gruppe der Katholischen Landjugend-Bewegung (KLJB) brachte einen Beitrag mit flotten Rhythmen auf die Bühne. Sehr viel zu lachen gab es an diesem Nachmittag für die Zuschauer, bei denen wohl kaum ein Auge trocken blieb. Adelzhauser Laienschauspieler gaben Sketche von Herbert und Schnipsi zum Besten, dazu gehörte „Stammtisch“ und am Ende als Höhepunkt „Linie 8“. Der kurzweilige Nachmittag kam allseits gut an. Die Besucher wünschten sich deshalb, dass im nächsten Jahr eine Fortsetzung des „Kloana Kirta“ gegeben werden sollte. (pha)

