04.05.2018

Viele Aktionen und neue Ansprechpartner

Neuwahlen bringen Änderung im Team des Frauenbundes Aichach. Programm liegt vor

Auf viele Aktionen blickten die Gruppen des Frauenbundes Aichach bei der Jahreshauptversammlung zurück. Im Mittelpunkt aber stand die Neuwahl des Vorstands.

Seit 2014 wird der Frauenbund im Team geleitet. Nun gab es in der Besetzung einige Änderungen. Elisabeth Niedermayr und Angela Brohl schieden aus persönlichen Gründen aus und wurden unter großem Applaus für ihre geleistete Arbeit verabschiedet. Die Mitglieder wählten Ingrid Hausmann (Ansprechpartnerin), Inge Karg (Schriftführerin), Gerti Kaul und Rita Widmann (Schatzmeisterin).

Viele weitere engagierte Frauen erweitern den Vorstand. Beisitzerinnen sind Petra Förster-Seitz, Christine Lechner, Irmgard Lechner, Christine Niklasch, Ursula Rehermann und Rosina Zwetschke. In weiteren Funktionen gehören dem Vorstand an: Petra Jarde (Vertreterin des VerbraucherService Bayern im KDFB), Viktoria Achter (Vertreterin der Bayerischen Landfrauenvereinigung im KFDB), Andrea Mayr (Einsatzleiterin der Familienpflegestation) und die Leiterinnen der einzelnen Gruppen: Elisabeth Hufnagl und Elisabeth Niedermayr für die Junge Gruppe, Josefine Haselberger, Rita Meitinger und Edith Zucht für die Gruppe B, Ingrid Besserer und Helga Schwank für die Seniorennachmittage sowie Heidi Hagl und Elisabeth Thurner für den Babysitterdienst. Birgitt Kügle ist Ansprechpartnerin für die Eltern-Kind-Gruppen von Ulrike Naber, die sich nun nach fast acht Jahren aus diesem Amt verabschiedete. Kügle nimmt unter Telefon 08251/872955 oder birgittkuegle@gmail.com ab sofort Anmeldungen für die neuen Eltern-Kind-Gruppen ab September entgegen. Höhepunkt im Jahr 2017 war die Feier zum 95-jährigen Bestehen des Zweigvereins. Hier gab es zunächst einen von den Frauen mitgestalteten Gottesdienst und danach strapazierte das Kabarett „Mannomann – dieser Frauenbund“ der Gruppe Die Ladenhüter aus Regensburg die Lachmuskeln der Gäste. Die Verlesung der Tätigkeitsberichte zeigte das weitere umfangreiche Programm auf. So wurde zum Beispiel berichtet über Einkehrtag, Theaterfahrten, Eltern-Kind-Gruppen, Ausbildung und Vermittlung von Babysitterinnen, Vorträge, Ausflüge, Frauenfrühstück, Kräuterbuschenbinden, Bastelabende und Seniorennachmittage. (AN)

Das aktuelle Programm liegt am Schriftenstand der Stadtpfarrkirche aus und ist unter frauenbund-aichach.de veröffentlicht. Informationen bei Ingrid Hausmann, 08251/6081.