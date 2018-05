09:20 Uhr

Viele Fans feiern bei den Schlagertagen am See

Rund 5600 Besucher erlebten Wochenende ihre Stars. Als Höhepunkt am Samstag war der Auftritt von Michael Rauscher angekündigt.

Von Mareike König

Nach Ballermann-Musik am Freitagabend mit Stars wie Micki Krause und DJ Ötzi gab es am Samstag eher gemütlichen Schlager zu hören. Auch viele Familien mit Kindern waren im Zelt, das im Vergleich zu Freitag deutlich leerer war. Knapp 400 Tickets weniger als am Vortag habe man verkauft, berichtete Schlagertage-Veranstalter André Meier. „Das ist aber eigentlich normal, dass am Samstag weniger los ist“, sagt er. Nachdem Meier vor gut zwei Wochen den Auftritt von David Hasselhoff am Samstag abgesagt hatte, gaben knapp 300 Fans ihre Tickets für den zweiten Festivaltag zurück.

Michael Rauscher aus Augsburg, der vor einer Woche den dritten Platz bei der Castingshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS) belegt hatte, kam als Ersatz. Allerdings nur für eine knappe Viertelstunde, kurz nach Mitternacht. Als die Zuschauer noch eine Zugabe verlangten, drehte sich Rauscher auf der Bühne Richtung Backstage-Bereich und fragte: „Können wir jetzt noch eine Zugabe spielen?“ Die Antwort fiel wohl negativ aus, denn der Augsburger verabschiedete sich von der Bühne, ohne ein weiteres Lied zu spielen. Nach seinem Auftritt endeten die Schlagertage Friedberg ganz offiziell.

Insgesamt besuchten an beiden Tagen rund 5600 Menschen das Festival am Friedberger See. Immer wieder mischten sich Prominente aus der Film- und Musikbranche unter die Gäste, um Fotos mit ihren Fans zu machen. Auch die Anwohner ließen sich von dem Festival nicht stören. Julian Kimmig verbrachte mit seiner Familie den Samstagabend trotz Schlagertagen in seinem Kleingarten am Friedberger See. „Wir freuen uns, dass die Menschen feiern“, sagt er. Marianne Metzger aus Wulfertshausen feierte ihren Geburtstag mit ein paar Freundinnen und einem Picknick außerhalb des Festivalgeländes. Auch von dort war die Musik aus dem Zelt gut zu hören. „Wir haben das letztes Jahr auch schon so gemacht“, berichtet Metzger.

