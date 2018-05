Viele Fotos

vor 60 Min.

Pfingsten war viel los im Wittelsbacher Land: Tausende kamen zum elften Elfenfestival nach Blumenthal, um mit Feen und Waldgeistern zu feiern. Auf Schloss Scherneck trafen sich die Ritter bei den Historischen Tagen, und in Baar wurde das Brauereifest gefeiert. Fotos von all den Veranstaltungen und Festen sind jetzt im Internet zu sehen. (AN)

