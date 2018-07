04.07.2018

Viele gratulieren dem SCG zum 70.

Musik und Fahnen – so feierte der SC Griesbeckerzell sein 70-jähriges Bestehen. Die Haunswieser Musikkapelle führte nach dem Gottesdienst den Festzug zum Sportgelände an.

Griesbeckerzeller Sport-Club feiert runden Geburtstag mit Rockparty und Festzug. Vier Gründungsmitglieder sind bis heute dabei

Mit einem großen Festakt hat der Sport-Club Griesbeckerzell (SCG) sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Beim zweitägigen Bierzeltbetrieb auf dem Vereinsgelände überbrachten zahlreiche Gratulanten Glückwünsche. Für die sportlichen Höhepunkte sorgten die kleinsten Kicker beim Turnier der Jugendmannschaften.

Der laute Startschuss zum Jubiläum fiel am Samstagabend. Bei der Rockparty im Festzelt sorgte die Live-Band Overdrive für ausgelassene Stimmung. Ohne Zwischenfälle feierten die Gäste bis in die Morgenstunden.

Dem gelungenen Auftakt folgte am Sonntag der Höhepunkt. Nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Karl Heinz Reitberger versammelte sich die Festgemeinde vor der St. Laurentius Kirche und zog unter den Klängen des Musikvereins Haunswies zum Festzelt auf dem SCG-Sportgelände. Alle Zeller Vereine, der Patenverein SV Obergriesbach und weitere Vereine aus der Nachbarschaft waren mit Fahnenabordnungen und vielen Mitgliedern angerückt und erwiesen dem Jubilar die Ehre. Als erster Gratulant überbrachte Bürgermeister Klaus Habermann im Namen der Stadt die besten Glückwünsche. Zweiter Bürgermeister Helmut Beck half tatkräftig beim Bieranstich mit. Weitere Grußworte kamen von Sportreferent Raimund Aigner und der Kreisvorsitzenden des Bayerischen Landes-Sportverbands, Brigitte Laske. Stadträte und Sponsoren des SCG reihten sich ebenfalls in die Liste der Gratulanten mit ein.

Ein besonderer Moment war die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder. Rasch füllte sich die Bühne mit Mitgliedern, die den Sport-Club seit 30, 40 oder gar mehr Jahren tatkräftig unterstützen. Besonders stolz ist der SCG darauf, noch vier lebende Gründungsmitglieder in den eigenen Reihen zu haben. Johann Gaßner, Xaver Böck, Xaver Stief und Ignaz Hacker hatten seinerzeit bei der Geburt des SCG tatkräftig mitgeholfen und halten ihrem Verein bis heute die Treue.

Vorsitzender Wolfgang Kopp, Zweite Vorsitzende Simone Gastl und Ehrenpräsident Günter Fischer bedankten sich herzlich bei allen Mitgliedern für das tolle Engagement in den vergangenen Jahren. Ein besonderes Kompliment ging an die vielen freiwilligen Helfer, ohne die eine Jubiläumsfeier in dieser Größe nicht möglich gewesen wäre, wie sie betonten. (AN)

Themen Folgen