01.03.2018

Vier Bäume am Friedhof müssen weg

Kurze Ratssitzung in Obergriesbach

Einen wahrlich kurzen Sitzungsabend hatten die Gemeinderatsmitglieder in Obergriesbach am Dienstagabend, berichtete Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler auf Nachfrage. Das Gremium beschloss, den katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfern in Bayern einen Zuschuss in Höhe von 300 Euro zu bezahlen. Dieser errechnet sich aus einem Betrag von 15 Cent pro Einwohner.

Außerdem informierte Schwegler darüber, dass das Gutachten über die Bäume am Friedhof nun vorliege. Drei Bäume können demnach wieder hergerichtet werden. Insgesamt vier Bäume müssen jedoch entfernt werden, weil sie zu groß oder gar krank sind. Zwei Bäumen können sich die Bauhofmitarbeiter selbst annehmen. Für zwei weitere ist der Einsatz eines Feldkrans nötig. (brast)