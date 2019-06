vor 19 Min.

Vier Bands buhlen um Stimmen

Die Aichacher Jusos veranstalten zum 100. Geburtstag der Mutterpartei SPD einen Band-Contest in der TSV-Halle in Aichach. Zahl der Getränke entscheidet bei Abstimmung mit

Die Aichacher Jusos feiern den 100. Geburtstag ihrer Mutterpartei SPD in Aichach mit einem großen Bandcontest. Am Freitag, 28. Juni, treten in der TSV-Halle bekannte Aichacher Musiker gegeneinander an: die Schülerband Salt’n’Vinegar, die Partytruppe The Rockshot, der Solo-Künstler Florian Schweyer und die Augsburger Punkformation The Innocent Prostitutes. Wie es in einer Mitteilung heißt, buhlen alle Musiker dabei um die Gunst des Publikums, das per Stimmabgabe seinen Favoriten wählen kann. Dazu erhalten alle Gäste an der Abendkasse zwei Chips, welche als Wahlkarten fungieren. Zu jedem weiteren Getränk gibt es einen weiteren Chip.

Unter den Teilnehmern wird insgesamt ein Preisgeld von 600 Euro verteilt, über das die Bands frei verfügen können. Damit möchten die Jusos Aichach nicht nur einen Anreiz für die Musiker schaffen, sondern auch einen Beitrag zur Kultur in Aichach leisten, wie Wolfgang Holzhauser, Vorsitzender der Aichacher Jusos sagt.

„Musik ist ein teures Hobby und ein ambitioniertes Berufsziel.“ Junge und kreative Menschen müssten gefördert werden. Besonders stolz ist Holzhauser auf das Starterfeld des Bandcontests. „Wir haben viele tolle Bewerbungen bekommen und unsere Musiker sind alles Unikate. Das war uns wichtig“, betont der Juso-Vorsitzende.

Erst im Februar dieses Jahres gründeten sich die Jusos in der Paarstadt neu. In den kommenden Jahren wollen sie sich laut Mitteilung unter anderem für mehr Jugendbeteiligung in der lokalen Politik einsetzen, für ein Schüler-, Studenten- und Azubiticket und eine klare Haltung gegen rechts. Am 28. Juni können alle Gäste zusammen mit den Jusos direkt ein Zeichen setzen. So wird ein Teil des Eintrittspreises an die Organisation „Laut gegen Nazis“ gespendet. (AN)

Der Bandcontest „Aichach dreht auf“ findet am Freitag, 28. Juni, in der TSV-Halle in Aichach statt. Beginn ist 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

