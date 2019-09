vor 20 Min.

Vier Tage Musik beim Brandner

Beim Festival in Unterwittelsbach stehen Hanse Schoierer, Wobbie Rilliams, Muddy What und die Mannish Boys auf der Bühne

Vier Tage lang dauert ein Musikfestival, das von Mittwoch, 2. Oktober, bis Samstag, 5. Oktober, beim Brandner Kaspar in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) steigt. Jeden Abend tritt ab 20 Uhr ein anderer Künstler auf und unterhält mal mit Herz, Hirn und Humor, einer Robbie Williams Show oder mit fetzigem Blues.

Den Anfang macht am Mittwoch, 2. Oktober, Hanse Schoierer, den man auch den Haberfeldtreiber nennt. Geboren 1950 in München, machte er Mitte der 70er Jahre Begegnung mit der Münchener Kleinkunstszene, die sein Leben veränderte. Nach verschiedenen Stationen ist er jetzt Gitarrist und Sänger mit virtueller Band „Freibier Shadows“, einer Playback-Truppe, die er ins Leben rief. Schlagzeug, Bass, Gitarren, Klavier, Orgel, Chorgesänge und vieles mehr spielte Schoierer im eigenen Studio selbst ein. Er spielt seine eigenen Lieder zusammen mit den Songs anderer Musiklegenden, die ihn inspiriert haben.

„Wobbie Rilliams“, alias Holger Ilg, tritt am Donnerstag, 3. Oktober, mit seiner Show auf. Der Kritik zufolge kommt seine Imitation dem Original sehr nahe.

In der Band Muddy What haben sich mit Fabian Spang, Ina Spang und Michi Lang junge Musiker zusammengefunden, die den Blues auf die Bühne bringen. Er wird getragen vom Mut des Trios, die traditionelle Stilrichtung auf ihre Art weiterzuleben und den Blues nicht einstauben zu lassen. Muddy What tritt am Freitag, 4. Oktober, auf.

Die Mannish Boys beschließen das Musik-Festival am Samstag, 5. Oktober. Sie wurden im Jahre 1992 von den Brüdern Ralf und Jörg Engelstätter gegründet. Die beiden Frontmänner sind nicht nur in ihrer Rolle als Musiker und Entertainer zu sehen. Neben ihren Eigenkompositionen interpretieren sie auch klassische Rhythm & Blues- und Rock-’n’-Roll-Songs neu. Laut Mitteilung kommen in ihren Shows Humor und Erotik nicht zu kurz. (AN)

Die Karten für das viertägige Musikfestival gibt es im Vorverkauf beim Brandner Kapsar in Unterwittelsbach oder jeweils an der Abendkasse. Das Festivalticket beinhaltet vier Abende zum Preis von drei. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr.

