17:55 Uhr

Viererpack und Traumtor

Ein Aichacher Angreifer schießt den BCA zum 7:4-Erfolg. Pöttmes siegt dank Flugeinlage.

Während Aichachs Felix Rieger gleich vier Treffer gelangen, glückte dem Pöttmeser Niklas Gamperl ein Traumtor per Fallrückzieher.

BC Aichach

B-Junioren Die U17 wollte ihre Durststrecke gegen die SG Oberes Ilmtal beenden. Der BCA ging schwungvoll ins Spiel und kam früh zu guten Möglichkeiten. Im Gegenzug gelang der Spielgemeinschaft mit ihrem ersten Angriff der Führungstreffer in der fünften Minute. Dadurch ließ sich der BCA nicht aus der Ruhe bringen. Philipp Hieber erzielte nach Vorarbeit von Hasan Dal den Ausgleich. Der sehr starke Maurizio Kukule überlief die komplette Hintermannschaft der Gäste und erzielte den 2:1 Führungstreffer. Nach der Pause kam die SG wieder besser ins Spiel, worauf sich Kontermöglichkeiten auftaten. Torjäger Can Rachid erzielte das 3:1. Mit dem Anschlusstreffer zum 3:2 wurde es nochmals eng. Doch BCA-Joker Toni Beneta machte mit dem 4:2 alles klar. (zm)

C-Junioren Im Spiel gegen den drohenden Abstieg aus der Kreisliga gewann die C1 gegen Thierhaupten mit 7:4. Bereits nach zehn Minuten gelang Felix Rieger das 1:0. Nach dem 1.1 legte Rieger postwenden nach. Julian Braunmüller und erneut Rieger erhöhten noch vor der Pause auf 4:1. Nach der Halbzeit trafen für die Aichacher noch Thiarno Sow (39.), Berkay Öztürk (49.) und erneut der starke Rieger (55.). Die vier Gästetreffer erzielte Lukas Falk. (AN)

D1-Junioren Steingriff – BCA 1:1

Tor Yannick Kastner.

D2-Junioren TSV Gersthofen – BCA 3:2

Tore Yannik Kastner

SG Hollenbach/Petersdorf

A-Junioren Die SG Hollenbach/Petersdorf siegte bei der JFG Schmuttertal 3:2.

B-Junioren Bis zur Halbzeit hielte die SG gegen die SG Gerolsbach/Jetzendorf noch gut dagegen, lagen sogar mit 1:0 vorne, ehe sie im zweiten Spielabschnitt einbrachen und am Ende noch mit 2:4 unterlagen. Julian Lang nutzte einen Fehler der Gäste schon nach sechs Minuten zum Führungstreffer. In der Folgezeit verbuchte Gerolsbach/Jetzendorf zwar mehr Spielanteile, zeigte jedoch im Abschluss eklatante Schwächen. Für die Platzherren hätte Kilian Schöller bei einem der wenigen Konterchancen Mitte der ersten Halbzeit das 2:0 machen können, traf jedoch völlig freistehend den Ball nicht richtig. Mit dem ersten Angriff im zweiten Spielabschnitt glichen die Gäste aus (41.), womit bei ihnen der Knoten geplatzt war. Kurz darauf erhöhten sie auf 2:1 (46.) und 3:1 (50.). Tobias Funk konnte in der Hitzeschlacht nach einem Alleingang zwar auf 2:3 verkürzen (54.), doch schon acht Minuten später stellten die Gäste den 4:2-Endstand her.

C-Junioren Eine deftige 0:5-Heimniederlage mussten die C-Junioren gegen den TSV Firnhaberau einstecken. Von Spielbeginn an sorgten die schnellen Gästeangreifer für mächtig Betrieb und brachten die SG-Abwehr arg in Bedrängnis. Dennoch hätte Julian Nefzger kurz nach dem Anpfiff die Hausherren in Führung schießen können. In der Folgezeit war es dann nur noch eine Frage der Zeit bis die spielerisch überlegenen Gäste aus Augsburg, die immer einen Schritt schneller am Ball waren, in Führung gehen würden. Nach 18 Minuten war es schließlich soweit, zwei Minuten vor der Halbzeit doppelten sie zum 2:0 nach. Kurz nach Wiederanpfiff fiel nach ungestörtem Dribbling am Flügel und präzisem Rückpass das 3:0, womit die Vorentscheidung gefallen war. Zwar kamen Jonas Lidl per Kopfball und Julian Nefzger aus guter Schussposition dem Anschluss nahe, anschließend schlug wieder Firnhaberau zu. Torhüter Semih Yiyit hatten es die Schützlinge von Coach Michael Lidl zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. (mika)

TSV Pöttmes

C-Junioren In der ersten Halbzeit gegen die SG Adelzhausen gestaltete sich das Spiel sehr ausgeglichen und es gab auf beiden Seiten einige Chancen, die aber die starken Torhüter glänzend parierten. In der 34. Spielminute gelang Niklas Gamperl die Führung für den TSV Pöttmes. Nach der Halbzeit kamen die Pöttmeser immer besser ins Spiel und kämpften um jeden Ball. So erzielte in der 39. Minute wiederum Gamperl per Fallrückzieher ins linke obere Eck t das 0:2. Durch eine kurze Schwächephase des TSV konnten die Adelzhausener auf 1:2 verkürzen, ehe das Team um die Trainer Cengizhan Kiziltug und Bernd Wolf durch Albin Krasniqi den 1:3 den Endstand erzielte. (AN)

Themen Folgen