07.07.2018

Virus in Kita: Sorge unbegründet

Keine Schließung in Affing wegen Hand-Mund-Fuß

Kein Grund zur Panik im Raum Affing: Gerüchte, dass dort eine Kindertagesstätte vor der Schließung stehe, weil Kinder die Hand-Mund-Fuß-Krankheit hätten, haben sich nicht bestätigt.

Der Leiter des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg, Dr. Friedrich Pürner, versicherte gestern auf Anfrage unserer Zeitung, dass das Gesundheitsamt darüber informiert wäre, wenn eine Kita im Landkreis deswegen vor der Schließung stehen würde. Grundsätzlich besteht bei dieser Viruserkrankung nach dem Gesetz keine klassische Meldepflicht. Häufen sich die Krankheitsfälle, wird das Gesundheitsamt aber darüber informiert.

Typischerweise beginnt die Hand-Mund-Fuß-Krankheit mit Fieber, Halsweh und geringem Appetit. Ein bis zwei Tage später bilden sich Flecken oder Bläschen im Mund, auch an den Handflächen oder Fußsohlen sind sie häufig zu finden, sie kommen aber auch an Ellenbogen oder Kniekehlen vor. Die Inkubationszeit liegt in der Regel bei drei bis zehn Tagen. (kabe)

