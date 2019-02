11:25 Uhr

Volksbegehren "Rettet die Bienen": Das ist das Ergebnis im Landkreis

Im Landkreis Aichach-Friedberg nimmt das Volksbegehren locker die Zehn-Prozent-Hürde. In Obergriesbach unterschreiben die meisten.

Am Ende unterschrieb jeder Fünfte: Im Wittelsbacher Land haben sich 20,8 Prozent der Stimmberechtigten am Volksbegehren "Rettet die Bienen" beteiligt. Insgesamt 20.911 Bürger trugen sich in ihren Kommunen ein. Das geht aus dem Endergebnis hervor, das unserer Redaktion vorliegt.

Spitzenreiter im Landkreis Aichach-Friedberg ist Obergriesbach. Dort entschieden sich 26,1 Prozent für eine Unterschrift. Bei unserem Zwischenstand zu Beginn der Woche hatte noch Baar in Front gelegen. Letztlich beteiligten sich dort 22,2 Prozent der Stimmberechtigten - Platz fünf im Wittelsbacher Land. Am wenigsten Anklang fand das Volksbegehren "Rettet die Bienen" in einer weiteren Gemeinde im Landkreisnorden: In Schiltberg unterschrieben lediglich 11,7 Prozent. Dennoch auffällig: Jede Kommune im Landkreis Aichach-Friedberg übersprang die Zehn-Prozent-Hürde.

Volksbegehren "Rettet die Bienen": Nirgendwo unterschreiben mehr als in Obergriesbach

Die einzelnen Ergebnisse sehen Sie hier auf einen Blick:

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" zielt auf Änderungen im bayerischen Naturschutzgesetz: Biotope sollen besser vernetzt, Uferrandstreifen stärker geschützt und der ökologische Anbau gezielt ausgebaut werden. Kritiker wie der Bauernverband warnen aber beispielsweise vor den geforderten höheren Mindestflächen für den ökologischen Anbau. (mol/AZ)

