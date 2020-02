vor 52 Min.

Volksbegehren „Rettet die Bienen“ war nur erster Schritt

Was jeder für die Umwelt tun kann – nach Seminar in Kissing folgt bald weiterer Termin in Aichach

Was können Landwirte, Politiker und Bürger jetzt tun? Diese Frage stellten Wolfhard von Thienen und Constanze von Tucher, Sprecher des Volksbegehrens „Artenvielfalt Rettet die Bienen“ im Landkreis, bei einem Seminar in Kissing.

Das Volksbegehren war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg gewesen. Im Landkreis hatten sich fast 20 Prozent der Wahlberechtigten eingetragen. Die Staatsregierung und der Bayerische Landtag haben das bayerische Naturschutzgesetz um die in dem Volksbegehren geforderten Maßnahmen ergänzt und angepasst.

Biologe Wolfhard von Thienen sagte: „Gesetze zu verabschieden, ist nur der erste Schritt. Jetzt geht es darum, die geforderten Maßnahmen auch umzusetzen und allen Beteiligten die notwendigen Informationen und Handlungshilfen an die Hand zu geben.“

Er fasste die Forderungen des Volksbegehrens und damit des neuen Naturschutzgesetzes zusammen: Da wären unter anderem ökologischer Landbau auf 30 Prozent der Flächen, das Verbot von Pestiziden in geschützten Bereichen, das Stoppen der Lichtverschmutzung, das Nicht-Bewirtschaften von Gewässerrandstreifen oder Straßenbegleitgrün.

Im Seminar sollten Maßnahmen erarbeitet werden, die jeder Einzelne oder Organisationen ergreifen können. „Es reicht nicht, zu unterschreiben und abzuwarten, was passiert“, so die Sprecher. Die regional zusammengestellten Arbeitsgruppen erarbeiteten Vorschläge, die in ihrer Gemeinde oder überregional umgesetzt werden können.

Bürger sollten im eigenen Garten anfangen und Wildblumen zulassen, Obstbäume pflanzen und Insektenhotels aufstellen. Wenn alle vermehrt Bio-Produkte kauften, falle die Erweiterung auf 30 Prozent Öko-Landbau nicht schwer.

Weiter sollten Bürger ökologisch begründete Anträge an ihre Gemeindeparlamente stellen – unter anderem, in Schulmensen biologische Lebensmittel anzubieten. Die Anwesenden machten Vorschläge zu Projekten und Infoveranstaltungen.

Das Seminar „Volksbegehren – und was jetzt?“ wird mit Unterstützung des Bund Naturschutz am Freitag, 21. Februar, ab 18 Uhr in Aichach im TSV-Re(h)staurant wiederholt. Interessierte können kostenlos teilnehmen. (glb)

Beim Bund Naturschutz per Mail an mail@bn-aic.de oder unter Telefon 08233/849171, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Fragen an Wolfhard von Thienen, 08233/31286.

