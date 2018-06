vor 26 Min.

Volksfest Pöttmes: Rund 5000 Besucher bei sommerlicher Hitze

Organisator Hans Steiger freut sich über friedliche Festtage. Ein Programmpunkt aber bereitet ihm „Bauchweh“

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging das 57. Pöttmeser Volksfest über die Bühne – und Hans Steiger, der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Pöttmes, der das Fest organisiert hat, freut sich über eine positive Bilanz: Rund 5000 Besucher kamen an den fünf Tagen von Mittwoch bis Sonntag, schätzt er. Und das, obwohl eher Badewetter war und die Menschen ganz schön ins Schwitzen geraten seien. Gefühlt seien es sogar noch mehr Besucher als im Vorjahr gewesen – auch der Verbrauch an Getränken sei höher gewesen, wie die Brauerei Kühbach Steiger zufolge vermeldet hat.

Zu den Besuchermagneten zählte am Samstag der Gauheimatabend zum 95. Gründungsfest des Heimat- und Volkstrachtenvereins. Gut besucht war aber auch das Bulldogtreffen am Donnerstagnachmittag, an Fronleichnam.

Zum Auftakt hatte Bürgermeister Franz Schindele festgestellt, dass das Volksfest immer beliebter werde. Diesen Eindruck hat Steiger auch. „Der Reiz für die Besucher liegt darin, dass wir ein familienfreundliches Fest sind“, sagt er. Das habe sich diesmal wieder gezeigt. Es sei die fünf Tage über friedlich geblieben. „Keine einzige körperliche Auseinandersetzung war zu verzeichnen.“ Lediglich Kreislaufprobleme mussten behandelt werden.

„Bauchweh“ allerdings bereitet Steiger der Sägewettbewerb, der am Sonntag im Festzelt stattgefunden hat. Zwar sei die Stimmung super gewesen, es hätten aber nur vier Vereine teilgenommen – bei drei Preisen, die es zu gewinnen gab. Bisher waren zu diesem Wettbewerb nur Vereine aus dem Pöttmeser Gemeindegebiet zugelassen gewesen, erklärt der Vorsitzende. Nun überlegt der Verein, den Wettbewerb auch für Vereine aus der Nachbarschaft zu öffnen. „Anfragen dazu hatten wir schon“, sagt Hans Steiger. (uj)

