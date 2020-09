vor 9 Min.

Volkshochschule Aichach-Friedberg geht neue Wege

Die Volkshochschule setzt verstärkt auf digitale Angebote und bietet vorher Sprechstunden an.

Plus Das Herbst-/Winterprogramm der Vhs startet am 22. September und umfasst 900 Kurse, drunter 134 Online-Seminare. Weil diese für viele Neuland sind, gibt es Sprechstunden.

Die Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg bietet im Herbst-/Winterprogramm mit 900 Kursen ein abwechslungsreiches Kursangebot zur Auswahl an – „trotz aller Widrigkeiten in Zeiten von Corona“, so Susanne Gribl, die Geschäftsleiterin der Volkshochschule. „Unser Programm enthält auch 134 Online-Seminare.“ Das Semester beginnt am 22. September.

Veranstaltungen aus dem Rahmenprogramm zur Bayerischen Landesausstellung wie „ Aichach im Mittelalter“, „Ludwig der Bayer“ und „Henker und Huren“ sind ebenso dabei wie Kurse zu Hobby, Gesundheit und Beruf. Ein Höhepunkt ist die Uraufführung des Theaters Weiss mit dem Stück „Sisi – Schwarz ist der Kronprinz meiner Farben“ am Samstag, 19. September, im Pfarrzentrum in Aichach, das explizit für die Bayerische Landesausstellung inszeniert wurde.

In der Sparte „Gesellschaft und Leben“ hat die Digitalisierung massiven Einzug gehalten. Neue Themen werden schwerpunktmäßig in Online-Seminaren und Livestreams angeboten. Themen sind zum Beispiel Corona-Krise und die Wirtschaft, Wahrheit und Lüge in der Politik oder die deutsche Kolonialzeit.

Sprechstunden zu den Online-Angeboten der Vhs Aichach-Friedberg

Die Volkshochschule bietet wegen des ausgeweiteten Online-Angebots an drei Terminen eine kostenlose Sprechstunde für die Einführung in die Vhs-Cloud an:

Dienstag, 15. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr,

Dienstag, 22. September, von 18 bis 19.30 Uhr,

Dienstag, 29. September, von 9.30 bis 11 Uhr.

Das Herbst-/Wintersemester ist von vielen Kooperationen geprägt und getragen, um Synergien zu erzeugen. Es werden somit wertvolle Synergien entstehen. Unter anderem haben sich sieben Volkshochschulen aus Schwaben und Oberbayern zusammengeschlossen. Sie stehen in nahezu wöchentlichem Austausch zu coronabedingten Themen und versuchen gemeinsam, die Krise zu meistern. Aus dieser Kooperation heraus ist die Teilhabe an 29 Online-Seminaren und Livestreams in der Sternwarte der Volkshochschule Gilching hervorgegangen. Astronomen können von daheim aus live dabei sein.

Themen zur Nachhaltigkeit, Verbraucherbildung und Umweltschutz werden unter anderem in Kooperation mit dem Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land kostenfrei angeboten. Die Koki-Vortragsreihe zu Erziehungsthemen wird mit vier Vorträgen mit dem Jugendamt des Landratsamtes angeboten. Unter der Sparte Natur und Technik finden sich Themen wie E-Bike-Kauf oder Reiseberichte.

Vhs Aichach-Friedberg bietet Kurse zu "Handlettering" und "Upcycling"

Unter „Vhs unterwegs“ sind Exkursionen und Führungen zu finden. Neue Kurse wie „Handlettering“, „Happy Painting“, „Upcycling – Zerlegen und neu definieren“ und „Meditatives Malen“ finden unter dem Fachbereich „Kultur und Gestalten“ ebenso ihren Platz wie Kurse in Skizzieren und Zeichnen, Aquarellmalerei, Töpfern und Nähen. Zur Fotografie gibt es einige neue Livestream-Seminare. Der Musik- und Instrumentalunterricht findet unter Hygieneauflagen statt.

In tabellarischer Kurzform gibt das gedruckte Programmheft einen Überblick über die Sprachangebote. „Ein ausführlich gedrucktes Heft macht in Zeiten der Corona-Pandemie leider keinen Sinn“, sagt Gribl. Aus den Erfahrungen des vergangenen Semesters wüssten die Teilnehmer, dass Örtlichkeiten, Teilnehmendenzahlen et cetera ständig angepasst werden müssten, um die Hygienerichtlinien zu erfüllen. „Dies wird aktuell immer auf der Homepage gepostet. Unser Volkshochschul-Team steht auch telefonisch jederzeit für Nachfragen zur Verfügung“, sagt Gribl.

Kurse der Volkshochschule müssen neu kalkuliert werden

Die Vhs bietet im Fachbereich „Gesundheit und Bewegung“ circa 350 Kurse an. Wegen des einzuhaltenden Mindestabstands können die Kurse nicht wie gewohnt mit der maximalen Teilnehmerzahl belegt werden. „Diese Einschränkungen stellen uns vor große Herausforderungen“, so Susanne Gribl, „nicht nur finanziell, sondern auch, dass wir nicht alle unsere Teilnehmende im Kurs aufnehmen können. Die Kurse mussten auch neu kalkuliert werden.“ Aufgrund der großen Nachfrage nach Entspannungskursen wurde diese Sparte ausgebaut. Ebenso wurde „Gesundheitswandern“ ins Programm aufgenommen. Unter „Lebensart“ finden Kochkurse statt. Die Volkshochschule hofft, die Kurse in den Schulküchen durchführen zu können.

Die Vhs Aichach-Friedberg hofft, die Kochkurse in den Schulküchen durchführen zu können. Bild: Silvio Wyszengrad (Symbolfoto)

Kompetenzentwicklung und Angebote wie Kommunikationsmanagement, Selbst-Zeitmanagement und souveränes Auftreten haben ihren festen Platz unter „Beruf und EDV“. Dieser Bereich wurde um einige Livestream-Angebote ergänzt. In Kleingruppen werden EDV-Themen vermittelt. Die Kursleiter können sich somit noch intensiver um ihre Gruppen kümmern. Die junge Vhs umfasst 60 Kurse. Die Vhs organisiert auf Anfrage für Firmen, aber auch für Privatpersonen Kurse und Veranstaltungen aus den bekannten Fachbereichen.

"Die Eule" wird nicht verteilt, sondern liegt zum Mitnehmen aus

Das Vhs-Programmheft „Die Eule“ wird nicht wie gewohnt an alle Haushalte verteilt, sondern liegt an zentralen Auslegestellen in den Städten und Gemeinden bereit. Bei der Geschäftsstelle der Vhs kann „Die Eule“ per Post angefordert werden. Die Teilnehmer werden gebeten, aktuelle Informationen zum Kurs der Homepage www.vhs-aichach-friedberg.de zu entnehmen und immer vor Kursbeginn diese noch einmal nachzuschauen. (AZ)

Die Vhs-Geschäftsstelle, Steubstraße 3, 86551 Aichach, ist Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Bis Montag, 14. September, sind die Öffnungszeiten erweitert: Zusätzlich geöffnet ist über Mittag und am Freitag bis 14 Uhr. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite der Volkshochschule Aichach-Friedberg oder unter Telefon: 08251/87370. (AZ)

