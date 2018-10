vor 49 Min.

Volles Haus bei Podiumsdiskussion in Dasing

Fünf Direktkandidaten stellen sich bei der Veranstaltung unserer Zeitung auch den Fragen der Bürger.

Wer ist die richtige Frau, der richtige Mann, um als Abgeordneter das Wittelsbacher Land für die nächsten fünf Jahre im Maximilianeum in München zu vertreten? Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl konnten sich die Leserinnen und Leser unserer Zeitung am gestrigen Montagabend ein eigenes Bild von fünf Direktkandidaten für den Stimmkreis Aichach-Friedberg machen. Peter Tomaschko (CSU), Simone Strohmayr (SPD), Christian Haubrich (Grüne), Karlheinz Faller (FDP) und Josef Settele (AfD) diskutierten auf dem Podium im Bauernmarkt Dasing vor rund 300 Besuchern. Bei der gemeinsamen Veranstaltung Forum live der Aichacher Nachrichten und der Friedberger Allgemeinen ging es unter anderem um die Themen Bildung, Wohnen, Sicherheit und Verkehr im Landkreis. Lesen Sie mehr in unserer Donnerstagsausgabe.

